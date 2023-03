Envenenan a cientos de alumnas en varias escuelas de Irán

Cientos de alumnas fueron hospitalizadas este miércoles después de ser envenenadas en 13 colegios de Irán, en medio de una oleada de envenenamientos en centros educativos femeninos en el país persa.

Las estudiantes fueron hospitalizadas tras sufrir irritación en los ojos, mareos y dolores de cabeza en ocho colegios e institutos de la ciudad de Ardebil, tres escuelas de Teherán, una en Parand y otra Kermanshah, informó el diario reformista Shargh.

Estos nuevos casos se suman a los al menos 30 envenenamientos con gas registrados en centros educativos femeninos desde noviembre en el país persa.

Las autoridades han anunciado que la mayoría de las niñas hospitalizadas hoy han sido dadas de alta.

“Las estudiantes olieron un gas similar al de otras escuelas que han sufrido envenenamientos”, dijo a Shargh el presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Ardebil, Ali Mohammadian Erdi.

Al igual que en casos anteriores afirmaron haber percibido un olor entre una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza.

En Teherán hoy se han registrado tres casos de envenenamientos en escuelas femeninas en las que las estudiantes han sufrido síntomas similares a casos anteriores, que han provocado hospitalizaciones.

El malestar entre los padres no para de aumentar ante la aparente inefectividad de las autoridades, que no logran parar estos ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las estudiantes.

Así, varias docenas de padres gritaron hoy “muerte al Gobierno asesino de niños” frente al colegio Yarjani de Teherán, que vivió un incidente de envenenamiento, de acuerdo con vídeos compartidos en redes por el colectivo 1500tasvir.

Schoolgirls were poisoned in several cities across Iran today.



Hundreds of girls have been poisoned since November. pic.twitter.com/dUCzDePFRi