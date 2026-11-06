Entregan restos de 66 víctimas por choque de trenes en España

Informes oficiales confirmaron que entre las 69 personas fallecidas en la colisión en España figuran 15 ciudadanos de origen extranjero.

Los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en la localidad española de Urda, en el centro del país, ya han sido entregados a sus familias, según informó este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

En un comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el CID señaló que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas —40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad—, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Desglose de nacionalidades e identificación de víctimas

De las 69 identificaciones realizadas, 54 corresponden a personas de nacionalidad española y 15 pertenecen a ciudadanos extranjeros.

El desglose de víctimas extranjeras comprende un ciudadano de nacionalidad argentina, dos de nacionalidad australiana, uno canadiense, uno checo, cuatro estadounidenses, uno francés, dos japoneses, uno mexicano, uno portugués y uno tunecino.

Protocolo médico-forense y balance del siniestro

Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este órgano es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales una vez contrastadas.

El accidente ferroviario de Urda, Toledo, en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.