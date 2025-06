Entrega António Costa a Trump una camiseta de Cristiano Ronaldo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, entregó este lunes al mandatario estadounidense, Donald Trump, una camiseta de su compatriota Cristiano Ronaldo con un guiño a la necesidad de "jugar en equipo".

Una de esas imágenes muestra en detalle la dedicatoria que el jugador del Al-Nassr le escribió al líder republicano en la espalda de la camiseta, en la que se lee precisamente "Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz".

To President @realdonaldtrump.



Playing for peace. As a team. pic.twitter.com/iLGAmbmu0J