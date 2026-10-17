Entrega aerolínea 100 refugios tras sismo en Panamá

La ayuda enviada incluye 200 lonas, 1,200 galones de agua y alimentos infantiles para la atención de comunidades damnificadas.

Una aerolínea panameña informó este viernes que, junto a sus colaboradores, puso en marcha una serie de acciones para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el fuerte terremoto que sacudió el país, como la entrega de 100 refugios, 200 lonas impermeables, agua y alimentos para lactantes, entre otros insumos.

La compañía aérea señaló en un comunicado que adquirió "100 refugios de emergencia y 200 lonas impermeables, con capacidad para beneficiar aproximadamente a 100 familias y ofrecer protección temporal a un mínimo de 500 personas".

La movilización y distribución de esta ayuda se realizará en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y las demás organizaciones que participan en la respuesta humanitaria.

Estos suministros de la aerolínea Copa Airlines serán trasladados desde el Depósito Humanitario ubicado en el área económica especial de Panamá Pacífico hacia más de 10 comunidades en las provincias centrales de Herrera y Los Santos.

Copa también aportó 1,200 galones de agua, pañales, leche para bebés y niños e insumos de primera necesidad, canalizados a través del Despacho de la Primera Dama para su distribución entre las comunidades afectadas, según el comunicado.

"Nuestro propósito es apoyar con recursos que respondan a necesidades inmediatas y hacerlo de manera coordinada con las organizaciones que cuentan con la experiencia para llegar a las comunidades que más lo necesitan", manifestó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

La aerolínea dijo que "continúa evaluando, junto con organizaciones humanitarias y autoridades, otras alternativas de apoyo para seguir contribuyendo a la atención y recuperación de las personas afectadas".

El potente terremoto de magnitud 7.7 en Panamá cumple este viernes una semana de sacudir el país en su zona más rural con solo una fallecida, pero con pueblos arrasados cerca del epicentro en la península de Azuero y damnificados durmiendo a la intemperie entre muestras de solidaridad ciudadana.

A las 12:56 hora local, el fuerte terremoto causó en segundos más de 13,000 damnificados, pero ningún desaparecido y menos de una treintena de heridos, según el registro oficial, mientras permanecen unas 3,700 personas en 46 albergues temporales.

A una semana del terremoto, las autoridades indicaron que se ha brindado asistencia a 22,400 personas y movilizado más de 465 toneladas de ayuda humanitaria por vía aérea y terrestre.