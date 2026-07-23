Entran en vigor aranceles de EUA del 25% para empresas de Brasil

El gravamen es el resultado de una investigación de la Oficina del Comercio de EUA, que concluyó que hay políticas brasileñas que perjudican a empresas del país

El arancel del 25 % decretado por Estados Unidos contra una parte de las importaciones brasileñas entró en vigor este miércoles, mientras el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció una millonaria línea de crédito para las empresas afectadas por esta nueva ofensiva comercial de la Administración de Donald Trump.

El nuevo gravamen es el resultado de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EUA, que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y perjudican los intereses de las empresas estadounidenses.

Entre esas prácticas supuestamente "discriminatorias" citó el sistema de pagos automáticos PIX, las trabas para acceder a ciertos mercados brasileños, como el automovilístico o el de combustibles, la lucha contra la corrupción, las leyes de propiedad intelectual y la deforestación ilegal.

Se estima que la nueva tarifa adicional afectará al 18 % de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales elevan el impacto a cerca de un tercio.

Los productos más golpeados serán las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado.

No obstante, Trump eximió del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos la carne, el café, el petróleo, las piezas para la fabricación de aviones, el zumo de naranja y las tierras raras, insumos de extrema importancia para su mercado doméstico.

Brasil baja el tono tras prometer reciprocidad

Mientras tanto, el Gobierno de Lula evalúa las opciones para responder. Este miércoles lanzó una nueva línea de crédito en condiciones ventajosas de hasta 18.500 millones de reales (3.650 millones de dólares / 3.200 millones de euros) destinada a las empresas golpeadas por el 'tarifazo'.

En un primer momento, el Ejecutivo anunció que iba a activar "inmediatamente" los trámites previstos para adoptar represalias, recogidos en la llamada 'Ley de Reciprocidad', aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.

Pero el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y varios ministros se encargaron de bajar el tono en los días siguientes y de reforzar que la prioridad es dar apoyo a las empresas afectadas.