Marie Lane descubrió que un hombre fue sepultado por error en la parcela que compró para descansar junto a sus padres en Inglaterra

Una mujer de 69 años descubrió que un desconocido había sido enterrado en la parcela que compró y reservó para descansar junto a sus padres en un cementerio de Inglaterra. Aunque las autoridades autorizaron posteriormente la exhumación del cuerpo y le devolvieron el terreno, la situación provocó que perdiera la tranquilidad que sentía al visitar el lugar.

El caso de Marie Lane ocurrió en el cementerio de Deeping St James, ubicado en Lincolnshire. En 2013, la mujer adquirió el derecho exclusivo a ser enterrada en un espacio situado detrás de la sepultura de sus padres, con la intención de permanecer cerca de ellos cuando falleciera.

"Compré un lugar para estar cerca de mis padres. No tiene sentido que me entierren aquí si no puedo estar con mis seres queridos", explicó Lane, de acuerdo con un reportaje de BBC News.

Descubrió que un desconocido ocupaba su parcela

La mujer relató que, durante una visita al cementerio a principios de 2023, encontró que otra persona había sido sepultada en el espacio que tenía reservado.

"Me quedé allí parada sin saber qué hacer, para ser honesta. En mi tumba fue enterrada una persona que no conozco", recordó.

Lane comenzó entonces un proceso para corregir el error y conseguir que el cuerpo fuera trasladado. Sin embargo, el procedimiento se prolongó durante más de tres años, lo que aumentó su frustración, pues aseguró que no existía otra parcela disponible cerca de las tumbas de sus padres.

Ministerio de Justicia autorizó la exhumación

A principios de 2026, el Ministerio de Justicia de Inglaterra concedió una licencia para retirar los restos de la persona que había sido enterrada en el espacio de Lane.

La autorización se otorgó sin el consentimiento de los familiares más cercanos del fallecido y pese a las objeciones morales y religiosas que manifestaron. De acuerdo con la información de BBC, el Ministerio consideró que no había otra alternativa para solucionar el error.

El Consejo Parroquial de Deeping St James reconoció que se había cometido una equivocación y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas a ambas familias. También confirmó que la parcela fue restituida a favor de Lane.

La BBC intentó contactar a los familiares de la persona exhumada, pero no obtuvo información sobre su postura.

El error afectó su relación con el cementerio

El esposo de Marie, Eric Lane, de 77 años, aseguró que todo el proceso tuvo un "impacto devastador" en su pareja. También cuestionó la manera en que el consejo parroquial administra el cementerio y expresó preocupación por la posibilidad de que un error similar vuelva a ocurrir.

La BBC consultó a las autoridades locales sobre las medidas implementadas para evitar que se repitan este tipo de situaciones, pero no recibió respuesta.

Eric explicó que su esposa ya no se siente cómoda al visitar el lugar, mientras que Marie reconoció que la experiencia modificó por completo sus sentimientos hacia la parcela que había elegido para permanecer cerca de sus seres queridos.

"Quería conocerlos", dijo sobre los familiares de la persona enterrada por equivocación. También aseguró que pidió en repetidas ocasiones al consejo parroquial que organizara un encuentro entre ambas familias, pero no obtuvo una respuesta favorable.

"Me siento muy incómoda incluso al visitar el cementerio; ya no venimos para nada tan a menudo como solíamos hacerlo", lamentó.

La mujer consideró que el problema no debió tardar tanto tiempo en resolverse y cuestionó el desgaste que tuvo que enfrentar para recuperar el espacio que había adquirido años atrás.