A pesar de la oposición contra estos centros, Donald Trump ha expresado abiertamente apoyo a su expansión y asegurado que su ‘mala publicidad’ es culpa de China

El mundo se debate entre dos apasionadas posturas alrededor de instalar Data Centers en algunas comunidades del mundo pues hay una visión, como la del gobierno de los Estados Unidos, que las califica como “la gallina de los huevos de oro” pues las ven como una condición para no rezagarse económica y tecnológicamente.

La otra postura es la que los tacha de “ecocidas” por su enorme impacto negativo al medio ambiente y por la manera que drenan energía eléctrica y agua.

De hecho, en Estados Unidos, en las comunidades donde se han establecido los centros de datos de inteligencia artificial, se ha alcanzado un rechazo de 72%, de acuerdo con una encuesta publicada el pasado 30 de septiembre de 2026 por la Universidad de Quinnipiac, de Connecticut.

Pero para el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump hay una agenda a se rechazo: él afirma que esa animadversión tiene como telón de fondo al gobierno de China que impulsado campañas negativas a fin de que esas centros de datos se vayan a su territorio con el fin de dominar el desarrollo digital y de Inteligencia Artificial en el mundo.

Un data center o centro de datos es una instalación física que alberga miles de computadoras especializadas, llamadas servidores, encargadas de almacenar, procesar y distribuir grandes cantidades de información digital.

En términos sencillos, es como una enorme fábrica de información: ahí funcionan los sistemas que permiten el uso de internet, redes sociales, plataformas de streaming, servicios bancarios y herramientas de inteligencia artificial.

El enorme consumo de electricidad y agua de los centros de datos de inteligencia artificial desató una resistencia ciudadana que llegó hasta las urnas en Estados Unidos, donde en las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, 18 condados de Ohio aprobaron restringir o frenar estas instalaciones, capaces de consumir tanta energía como 100,000 hogares y alrededor de dos millones de litros de agua.

Trump defiende su expansión y advierte que detener esta industria beneficiaría a China en la disputa por el dominio tecnológico mundial.

La oposición quedó reflejada en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, cuando los habitantes de Ohio respaldaron 21 medidas locales para restringir, regular o rechazar estos proyectos, con resultados como el 79% de apoyo a la prohibición de grandes instalaciones en Sunbury y el 82% en Granville.

A las preocupaciones por el encarecimiento de la electricidad se suman el ruido constante de los sistemas de enfriamiento y la contaminación atmosférica que pueden generar los equipos de respaldo que utilizan diésel.

Entrevistado por Info 7, Jesús Alejandro Zapata, experto en inteligencia artificial y desarrollador de software, advirtió que la infraestructura eléctrica no está creciendo al ritmo de esta industria.

“Están encareciendo el uso de la energía porque no está creciendo al mismo ritmo la cantidad de producción de energía eléctrica que demandan propiamente los datos center y el tema que demanda obviamente la población civil”, explicó el especialista.

La Agencia Internacional de Energía calcula que un centro de datos de gran escala, con capacidad de 100 megavatios, puede demandar la misma electricidad que aproximadamente 100,000 hogares y consumir alrededor de $2 millones de litros de agua diariamente, equivalentes a 100,000 garrafones de 20 litros cada día o al consumo de unos seis 6,500 hogares.

Sin embargo, el organismo precisa que más del 60% de esa demanda hídrica es indirecta, relacionada principalmente con el suministro de energía y otras actividades, mientras otra parte corresponde al enfriamiento de los equipos.

Zapata explicó por qué estas instalaciones requieren sistemas que impidan el sobrecalentamiento de sus servidores.

“Cuando prendemos nosotros nuestra computadora en automático, pues ya empieza a generar calor, y el gran tránsito, el gran tráfico que produce el estar trabajando tantas operaciones por minuto, obviamente eso genera grandes cantidades de calor y lo que buscan es poder enfriarlo”.

Trump defiende “gallina de los huevos de oro”

Donald Trump convirtió la expansión de los centros de datos en una prioridad económica y de seguridad nacional, respaldada por la Orden Ejecutiva 14318 del 23 de julio de 2025, destinada a acelerar los permisos federales para construir estas instalaciones.

El 31 de agosto de 2026, a través de Truth Social, el mandatario lanzó una dura advertencia a las comunidades que intentan frenar los proyectos.

“La única razón por la que las comunidades de todo Estados Unidos no deberían querer centros de datos es si desean quedar rezagadas y pobres.

“Si quieren ser exitosas y ricas, con impuestos mucho más bajos y empleos por doquier, dejen que los datos reinen”, escribió Trump, al defender los beneficios económicos que, según su postura, produciría esta infraestructura.

El presidente estadounidense también vinculó la resistencia ciudadana con la competencia tecnológica frente a China, al considerar que las restricciones a la construcción de centros de datos favorecerían al gigante asiático.

“La buena noticia es que hay muchos otros lugares que los quieren; si matamos a la gallina de los huevos de oro, solo ustedes tendrán la culpa.

“China no podría estar más contenta con este movimiento anti-centros de datos, de hecho, no pueden creer que esté sucediendo”, expresó el mandatario el 31 de agosto, aunque sin presentar pruebas de que Beijing estuviera promoviendo directamente las protestas.

El 14 de septiembre volvió a defender esta industria con otra advertencia.

“La única razón por la que está ocurriendo este auge de la IA y los centros de datos es porque Estados Unidos está liderando, por mucho, a todos los demás países, no maten a la gallina de los huevos de oro”.

Disputa por el dominio tecnológico mundial

Para Alejandro Zapata, Estados Unidos y China mantienen una competencia por el control de la inteligencia artificial, sus aplicaciones económicas y su capacidad militar, mientras países como Alemania, Reino Unido y Francia intentan avanzar en esta industria.

Explicó que Washington considera esta infraestructura un asunto de seguridad nacional y que las restricciones a la venta de procesadores avanzados forman parte de esa disputa.

“Finalmente es una competencia férrea que trae con China, que es ahorita su principal competidor comercial y ahí a diferencia de Estados Unidos, en China son mandatos unilaterales que hace propiamente el gobierno chino y eso pues le da una gran ventaja competitiva”, sostuvo al referirse a las diferencias entre ambos países para impulsar el desarrollo tecnológico.

¿La gallina de los huevos de oro?

Un fuerte debate es el que se da entorno a los Data Centers en el mundo pues mientras unos los defienden como el Presidente de EUA, Donald Trump, en las comunidades crece el rechazo.

Lo que se argumenta a favor

Son clave para mantenerse al frente de la ola tecnológica y dominar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Generan desarrollo económico lo que se traduce en mejores puestos de trabajo y mejor pagados.

Se traducen en mejores condiciones de vida pues facilitan la automatización de los procesos cotidianos de cómputo.

Lo que se argumenta en contra: