Enfrentan aplicaciones juicio en EUA por crear adicción en niños

Las principales empresas de redes sociales enfrentan una serie de procesos judiciales en 2026 que buscan determinar su responsabilidad en los presuntos daños psicológicos y conductuales en menores de edad. Meta, propietaria de Instagram y Facebook, así como Google mediante YouTube, figuran entre las compañías señaladas en demandas que analizan el impacto del diseño de sus plataformas en el comportamiento juvenil.

Los casos comenzaron a desarrollarse en tribunales de EUA, donde cientos de familias, distritos escolares y autoridades estatales impulsan litigios que podrían modificar la regulación y funcionamiento de las redes sociales en el entorno digital global.

Juicio en Los Ángeles analiza presunta adicción a redes sociales en menores

Uno de los procesos judiciales más relevantes se desarrolla en Los Ángeles, donde se revisa la demanda presentada por una joven identificada como “KGM”, de 19 años. La denunciante afirma que el uso de redes sociales desde temprana edad generó dependencia tecnológica, además de agravar episodios de depresión y pensamientos suicidas.

El caso forma parte de un conjunto de litigios considerados como pruebas piloto que permitirán observar la postura legal de las compañías frente a un jurado. El resultado podría influir en miles de demandas similares que se preparan en distintos estados.

La demanda señala que las plataformas incorporaron herramientas diseñadas para aumentar el tiempo de uso entre adolescentes con el objetivo de incrementar ingresos publicitarios y participación digital.

"Inspirándose en las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria del cigarrillo, los demandados incrustaron deliberadamente en sus productos una serie de características destinadas a maximizar el compromiso juvenil para impulsar los ingresos publicitarios".

Durante el juicio se prevé la comparecencia de directivos de empresas tecnológicas, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. El proceso podría extenderse entre seis y ocho semanas.

Demandas buscan limitar defensa legal de empresas tecnológicas

Los demandantes buscan evitar que las compañías utilicen la Sección 230 de la legislación estadounidense como mecanismo de defensa. Esta normativa protege a las plataformas digitales de responsabilidad directa sobre el contenido publicado por usuarios.

Si los tribunales consideran que el diseño y funcionamiento de los algoritmos influye en los daños señalados, se abriría la posibilidad de establecer nuevas responsabilidades legales sobre el funcionamiento de redes sociales y sistemas de recomendación de contenido.

Las empresas tecnológicas han rechazado las acusaciones, argumentando que han desarrollado herramientas para promover experiencias digitales seguras y que los problemas de salud mental en adolescentes responden a factores diversos.

"Recientemente, una serie de demandas han intentado culpar a las empresas de redes sociales por los problemas de salud mental de los adolescentes", indicó Meta en una publicación en su blog.

Nuevo México investiga presunta exposición de menores a explotación sexual

De manera paralela, otro juicio en Nuevo México analiza acusaciones contra Meta relacionadas con presunta falta de protección a menores frente a explotación sexual en plataformas digitales. La demanda fue presentada por el fiscal general Raúl Torrez, quien sostiene que la empresa permitió la difusión de contenido nocivo mediante algoritmos de recomendación.

Autoridades estatales señalan que documentos internos estiman que aproximadamente 100,000 menores podrían enfrentar situaciones de acoso sexual diariamente dentro de plataformas digitales, según investigaciones citadas en el proceso judicial.

Meta rechazó los señalamientos y aseguró que ha implementado controles parentales, sistemas de seguridad y colaboración con autoridades para reforzar la protección infantil en sus servicios.

Gobiernos y distritos escolares impulsan nuevas regulaciones digitales

Además de las demandas individuales, distritos escolares en California preparan procesos judiciales contra empresas tecnológicas por presuntos daños en el rendimiento académico y bienestar emocional de estudiantes vinculados al uso prolongado de redes sociales.

Más de 40 fiscales generales estatales en EUA han promovido demandas adicionales contra Meta, argumentando que el diseño de funciones en Instagram y Facebook fomenta conductas adictivas entre menores.

TikTok también enfrenta litigios similares en diversas entidades estadounidenses, mientras que Snap y otras compañías han alcanzado acuerdos extrajudiciales en algunos procesos.

Países implementan restricciones al uso de redes sociales en menores

El debate sobre el impacto digital en menores ha generado reformas legislativas en distintos países. Francia aprobó una normativa que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años, medida que podría entrar en vigor durante 2026.

En Australia, autoridades reportaron la cancelación de aproximadamente 4.7 millones de cuentas vinculadas a menores tras la prohibición del acceso a redes sociales para usuarios menores de 16 años.

El gobierno del Reino Unido también analiza restricciones adicionales para limitar el uso de plataformas digitales entre adolescentes, mientras fortalece normas sobre seguridad digital y protección infantil.

El desarrollo de estos procesos judiciales y reformas legislativas podría redefinir el funcionamiento global de las redes sociales, así como los mecanismos de protección para usuarios menores de edad. El seguimiento a estos casos permitirá evaluar posibles cambios en regulaciones digitales y responsabilidad corporativa dentro del ecosistema tecnológico.

Con información de EFE