Enfrentamientos en Somalia dejan cuatro muertos y 71 heridos

Las fuerzas federales respondieron y, después de varias horas de combate, aseguraron haber expulsado a los agresores de la ciudad

Al menos cuatro personas murieron y otras 71 resultaron heridas durante intensos enfrentamientos registrados este lunes en Baidoa, una de las principales ciudades de Somalia, donde las fuerzas federales combatieron contra grupos armados vinculados con la oposición regional.

El balance fue registrado en el Hospital Regional de Bay, que recibió a decenas de afectados, entre ellos mujeres y niños. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer joven, mientras los servicios de emergencia advirtieron que el número de pacientes podría aumentar debido a que continuaban llegando heridos.

Combates comenzaron antes del amanecer

Los enfrentamientos estallaron durante la madrugada, cuando hombres armados atacaron posiciones del Ejército somalí con vehículos cargados con explosivos.

Las fuerzas federales respondieron y, después de varias horas de combate, aseguraron haber expulsado a los agresores de la ciudad.

El Gobierno de Somalia atribuyó la ofensiva a milicianos leales a Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, expresidente del estado del Suroeste, y señaló la presunta participación de integrantes del grupo yihadista Al Shabab.

El Ministerio de Defensa informó que alrededor de 30 combatientes fueron abatidos durante la operación. Esta cifra corresponde a los integrantes de los grupos armados y es independiente de las muertes registradas entre las personas trasladadas al hospital.

Habitantes describieron la jornada como una de las más violentas vividas en Baidoa desde marzo. Las detonaciones y el intercambio de disparos se concentraron en distintos sectores de la ciudad, mientras residentes intentaban resguardarse y personas lesionadas eran trasladadas para recibir atención médica.

Hospitales operan bajo fuerte presión

La llegada masiva de heridos agravó la situación de los servicios sanitarios de Baidoa, que atienden a una población afectada desde hace años por los desplazamientos, la inseguridad y la falta de recursos.

“Cada nuevo ciclo de violencia ejerce una mayor presión sobre el sistema de salud”, advirtió el doctor Elshafie Mohammed, representante de Médicos Sin Fronteras en Somalia.

Baidoa alberga a más de medio millón de personas desplazadas por los conflictos armados, la sequía y la crisis alimentaria. Una parte importante de esta población depende de centros médicos con capacidad limitada, situación que dificulta responder a emergencias con decenas de víctimas.

Ante este escenario, se pidió garantizar la protección de los civiles, hospitales y trabajadores sanitarios, además de permitir que las personas heridas puedan llegar de manera segura a los centros de atención.

Disputa regional agrava la crisis en Somalia

Baidoa permanece bajo control del Gobierno federal desde el 30 de marzo, luego de una escalada política entre Mogadiscio y la administración del estado del Suroeste. Laftagareen rompió relaciones con las autoridades federales en protesta por una reforma constitucional que amplió de cuatro a cinco años los mandatos presidencial y parlamentario.

La disputa interna ocurre mientras Somalia continúa su ofensiva contra Al Shabab, organización afiliada a Al Qaeda que conserva presencia en zonas rurales del centro y sur del país, desde donde realiza ataques contra instalaciones gubernamentales, militares y civiles.

La nueva jornada de violencia profundiza la inestabilidad de un país que permanece en conflicto desde 1991 y que, además de enfrentar a grupos extremistas, atraviesa tensiones entre el Gobierno central y las autoridades regionales por el control político y territorial.