Enfrentamientos en Chad dejan 25 muertos y 22 heridos

La violencia entre comunidades ocurrió en la frontera de dos provincias. Las autoridades detuvieron a 39 personas y anunciaron medidas para restablecer la calma

Al menos 25 personas murieron y otras 22 resultaron heridas durante enfrentamientos intercomunitarios registrados el fin de semana en el centro-oeste de Chad, en una zona fronteriza entre las provincias de Hadjer-Lamis y Bahr El-Ghazal.

Las autoridades confirmaron el saldo de víctimas y dieron a conocer la detención de 39 personas presuntamente relacionadas con los hechos, quienes fueron trasladadas a Yamena, capital del país, para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Gobierno busca esclarecer los hechos

En un comunicado difundido por el Ministerio de Administración del Territorio y Descentralización, las autoridades señalaron que buscan determinar las causas y responsabilidades de la violencia, aunque no ofrecieron detalles sobre qué originó los enfrentamientos.

El documento indicó que el objetivo es esclarecer completamente lo ocurrido y permitir que la justicia siga su curso.

Ante la gravedad de los acontecimientos, una delegación gubernamental encabezada por el ministro de Seguridad Pública e Inmigración, el general Ali Ahmat Aghabach, se trasladó el sábado al departamento de Ngoura, en la provincia de Hadjer-Lamis.

El Gobierno informó que la visita forma parte de las acciones para recuperar la tranquilidad, proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia, además de impulsar el diálogo entre las comunidades involucradas.

Disputas por tierras y recursos agravan los conflictos

En distintas regiones de Chad son frecuentes los enfrentamientos entre pastores y agricultores debido a las disputas por el acceso a terrenos de cultivo y zonas de pastoreo, una problemática que se ha intensificado durante los últimos años.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África y cuenta con una actividad ganadera extensiva basada en la trashumancia, práctica que implica trasladar los animales de un lugar a otro en busca de agua y pastizales.

La presión sobre estos recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas. Los choques se presentan con frecuencia en el sur del país y en otras regiones con tierras fértiles.

Entre los reclamos de los campesinos se encuentran los daños a sus cultivos ocasionados por animales que ingresan a sus terrenos, así como el establecimiento de pastores en tierras que consideran de su propiedad.