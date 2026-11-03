Enfrenta MAGA prueba electoral por desgaste de Trump

La economía, la guerra contra Irán y la política migratoria podrían influir en el voto de castigo contra el movimiento republicano

El movimiento Make America Great Again (MAGA) de Donald Trump enfrenta este martes su prueba de fuego en las elecciones intermedias, a las que están convocados 234 millones de estadounidenses.

Aunque señalan que las encuestas pueden fallar, como ha ocurrido en las últimas elecciones del mundo, expertos ven un posible voto de castigo contra el gobierno de Donald Trump por el sentimiento de estar “traicionados” en temas como la guerra contra Irán, el apoyo desmedido a Israel, el manejo económico de EUA y la política migratoria.

En estos rubros, señalan, Trump ha hecho lo contrario a lo que ofreció, por lo que existe un profundo malestar no sólo entre la población e incluso los republicanos, sino también entre la base del propio movimiento MAGA.

Por eso, todo apunta a que los demócratas podrían hacerse de la mayoría en la Cámara de Representantes y hasta en el Senado, cuando esto último era “impensable”, según expertos, a principios de año.

En la balanza pesará que, al atacar Irán, Trump haya roto su promesa de no emprender más guerras; también, el apoyo “excesivo” a Israel en su ofensiva contra Palestina, que algunos califican como genocida.

Economía y calidad de vida, factores del voto

La internacionalista Gabriela de la Paz indicó que el propio Trump ha acelerado su desgaste político y que quizá lo que más pesará será el deterioro de la calidad de vida de los estadounidenses, debido a factores como el incremento en los combustibles.

“Hay mucha gente dentro del mundo MAGA que está muy inconforme con la gestión del Presidente Trump, especialmente en el tema económico, sobre todo este año y especialmente con la guerra contra Irán; se han encarecido los precios de los productos, pero especialmente la gasolina y el diésel".

“Con Israel pues hay muchas críticas hacia la forma en la que se han conducido con los palestinos, en Gaza”, señaló.

El también analista político Eloy Garza afirmó que es hasta “normal” que a los presidentes de EUA no les vaya bien en las elecciones intermedias, pero que el resultado será, sin duda, acorde con lo que los ciudadanos de ese país evalúen sobre el desempeño económico.

“Las elecciones de medio término suelen ser un plebiscito que los presidentes en turno generalmente siempre pierden, las perdió Obama incluso, las perdió Bill Clinton, las perdió Bush, entonces que las pierda Donald Trump no va en contra de la corriente histórica".

“En este caso, sí hay que hacer una observación muy clara porque lo que siente el elector norteamericano no es lo mismo que sentimos tú y yo como extranjeros, los norteamericanos tienen la peculiaridad de votar en razón de los índices de inflación, si ven que su calidad de vida se ha deteriorado en los últimos años siempre van a votar en contra por lo general del Presidente en turno”, indicó Garza.

Renuevan escaños en el Congreso y gubernaturas

Este martes 3 de noviembre se realizan elecciones en Estados Unidos para renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 que integran el Senado, así como 36 de las 50 gubernaturas.

Actualmente, en la Cámara de Representantes hay 214 congresistas demócratas y 218 republicanos, un independiente y dos vacantes. En el Senado son 45 demócratas, 53 republicanos y dos independientes.

En caso del Senado, se necesitan 51 escaños para tener mayoría simple y 67 para mayoría calificada, de un total de 100. En la Cámara baja se requieren 218 para la mayoría simple y 290 para la calificada, de 435 escaños.

Garza consideró que el desempeño económico será determinante para los votantes y que el encarecimiento de los productos podría influir en su decisión.

“Todo lo que realmente va a llevar a votar a favor o en contra del elector norteamericano en estas próximas elecciones del 3 de noviembre va a ser su depreciación de la calidad de vida, si está resintiendo el elector norteamericano que cada vez le alcanza menos para comprar lo básico, para comprarse cosas suntuosas y esto en automático van a culpar un mal manejo de la economía de Trump".

“Entonces yo no le auguro nada bueno a Trump en esta elección del 3 de noviembre”, afirmó Eloy Garza.

Política migratoria también genera inconformidad

En cuanto a migración, los analistas indicaron que Trump tiene una evaluación pendiente ante el creciente voto latino que lo apoyó masivamente en 2024.

Sin embargo, indicaron que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han sido excesivas, incluso contra personas que tienen residencia legal.

Pero, sin duda, remarcó De la Paz, lo que prevalecerá entre los votantes estadounidenses es el tema económico.

“Entonces, con precios que superan en algunos casos los 6 ó 7 dólares por galón de diésel, por ejemplo, que se han dado a este tipo de cosas en Alaska, la gente está teniendo problemas para llegar a fin de mes".

“La otra cosa que además es preocupante para ellos, es que no perciben de parte del presidente algún tipo de empatía, algún tipo de actitud que parezca que les está haciendo caso, que está preocupado por ellos, y eso los tiene muy molestos”, señaló.

¿Israel tiene influencia sobre Trump?

Los analistas indicaron que cierta base del movimiento MAGA está en contra de la actuación de Israel en Palestina y que Trump, en lugar de distanciarse, “les ha dado más alas”.

La experta en política internacional Gabriela de la Paz expresó que, en la relación de EUA con Israel, parece que este último es el que manda, situación que molesta a los estadounidenses.

“En cuanto a Israel, se entiende que hay represalias por los ataques del 7 de octubre del 2023, pero la represalia ha sido exagerada, entonces mucha gente no está de acuerdo con eso, pero también están en desacuerdo con que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos parezca ser como un aliado incondicional, pero además les molesta que en algunos casos parece ser que es Israel el que manda en la relación y no Estados Unidos que se supone que es el país más poderoso”, señaló la analista.

Últimas encuestas en Texas y para el Congreso

Entre las mediciones más recientes se encuentran las encuestas sobre las elecciones para la gubernatura y el Senado de Texas, así como la intención de voto para el Congreso nacional.

Gubernatura de Texas: Hinojosa 48% – Abbott 47%

La encuesta de The New York Times/Siena, publicada el 1 de noviembre, coloca a la demócrata Gina Hinojosa un punto arriba del republicano Greg Abbott.

El levantamiento entrevistó a 1,223 votantes probables de Texas, con un margen de error de ±3.4 puntos.

Senado de Texas: Talarico 50% – Paxton 43%

La misma encuesta registra una diferencia de siete puntos entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton. Estos son los resultados de las mediciones mencionadas:

Encuesta Talarico Paxton Diferencia NYT/Siena 50% 43% Talarico +7 On Point Polling 52% 46% Talarico +6 Trafalgar Group 48% 48% Empate

Voto general para el Congreso: demócratas 46% – republicanos 38%

La medición más reciente mencionada es de Reuters/Ipsos, publicada el 2 de noviembre. La encuesta preguntó a votantes registrados qué partido elegirían para el Congreso y registró los siguientes porcentajes:

Partido Intención de voto

Demócratas 46%

Republicanos 38%

En el resumen de los últimos números también se incluyen los resultados de la encuesta de N+ Univision sobre la Cámara de Texas, publicada el 27 de octubre: