Encuentran a tres mineros sin vida en Antioquia, Colombia

El organismo señaló que este hecho es considerado la masacre número 53 registrada en Colombia durante 2026, en medio de una creciente ola de violencia

Tres trabajadores mineros fueron asesinados durante la madrugada de este viernes en el municipio de Andes, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia, en un nuevo episodio de violencia que volvió a encender las alertas sobre la presencia de grupos criminales en regiones mineras del país.

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el crimen ocurrió en el poblado de Santa Rita, donde hombres armados presuntamente vinculados a un clan del crimen organizado en Colombia habrían sacado a las víctimas de una mina antes de asesinarlas.

Encuentran los cuerpos en distintas zonas rurales

Informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que los cuerpos de los tres hombres fueron localizados sin vida en diferentes veredas del corregimiento.

Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como Daniel de Jesús Mazo Rivera, mientras que las autoridades continúan trabajando para establecer la identidad de los otros dos hombres asesinados.

El organismo señaló que este hecho es considerado la masacre número 53 registrada en Colombia durante 2026, en medio de una creciente ola de violencia relacionada con disputas territoriales y economías ilegales.

Alertan por presencia de grupos armados en Antioquia

Según una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, la presencia de organizaciones criminales en municipios del suroeste antioqueño mantiene en riesgo constante a la población civil.

El informe advierte que grupos armados ilegales imponen normas y formas de control territorial que derivan en amenazas, extorsiones y violaciones a derechos humanos.

La Defensoría también alertó sobre el incremento de tensiones en municipios como Andes, donde operan estructuras del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales locales que buscan controlar actividades ilícitas, principalmente relacionadas con minería ilegal y otras economías clandestinas.

Violencia continúa golpeando regiones mineras de Colombia

Antioquia es una de las regiones más afectadas por la violencia armada en Colombia debido a las disputas entre grupos criminales que buscan controlar corredores estratégicos y zonas de extracción minera.

En los últimos meses, autoridades colombianas han intensificado operativos contra estructuras ligadas a la minería ilegal, actividad que representa una importante fuente de financiamiento para organizaciones criminales en distintas zonas del país.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del triple homicidio y confirmar la posible participación de integrantes en uno de los clanes del crimen organizado en Colombia en el asesinato de los trabajadores mineros.