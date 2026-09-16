Encuentran a menor sin vida en conducto de agua en Colombia

Una de las principales líneas de investigación consiste en determinar cómo llegó la menor hasta la alcantarilla y si existió participación de terceras personas.

El cuerpo sin vida de una menor de edad fue localizado dentro de un conducto de agua en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, lo que activó una investigación para establecer su identidad, las causas de la muerte y las circunstancias en las que llegó hasta ese punto.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del martes 15 de septiembre en el barrio Juan José Rondón, después de que habitantes del sector reportaron la presencia del cuerpo mediante una llamada a la línea de emergencias 123.

Comunidad alertó a las autoridades sobre el hallazgo

Policías adscritos al CAI San Francisco acudieron al sitio para verificar el reporte. Una vez confirmada la presencia de la menor, los uniformados acordonaron la zona y solicitaron la intervención de las unidades judiciales.

“Uniformados acuden ante el llamado de la comunidad a la línea de emergencia 123, donde es hallado un cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico”, explicó Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Personal del Cuerpo Oficial de Bomberos participó en la recuperación del cuerpo, mientras investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección del lugar y recolectaron los primeros elementos que podrían ayudar a esclarecer el caso.

Menor tendría entre ocho y 12 años

La información preliminar señala que la víctima tendría entre ocho y 12 años. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado su edad exacta ni divulgado datos que permitan establecer públicamente su identidad.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicará la necropsia para determinar la causa y el momento aproximado de la muerte.

También se revisarán los reportes de menores desaparecidos para establecer si alguno puede estar relacionado con el hallazgo. Hasta el momento, ninguna familia ha identificado oficialmente a la niña.

Investigan cómo llegó al conducto de agua

Una de las principales líneas de investigación consiste en determinar cómo llegó la menor hasta la alcantarilla y si existió participación de terceras personas.

Entre las posibilidades que deberán ser analizadas se encuentra que el cuerpo haya sido depositado en el lugar o trasladado por una corriente de agua.

No obstante, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada y dependerá de los resultados forenses y de las diligencias realizadas por la Fiscalía.

Las autoridades tampoco han informado si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que el caso permanece bajo investigación y todavía no ha sido clasificado públicamente como homicidio o feminicidio.

Ciudad Bolívar se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros del centro de Bogotá y es una de las localidades más extensas y pobladas de la capital colombiana, con sectores marcados por condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.

La Fiscalía, la Policía y Medicina Legal continuarán trabajando para identificar a la víctima, reconstruir sus últimas horas y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.