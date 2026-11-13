Encabeza papa León XIV emotivo encuentro con jóvenes en Lima

Durante la vigilia escuchó testimonios de superación personal y exhortó a la comunidad a cultivar el talento y la cercanía.

El papa León XIV presidió este jueves una vigilia con cerca de 60,000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima: "Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza, Hoy son ustedes ese signo de esperanza", les dijo.

Ante ellos después reflexionó sobre los sufrimientos de muchos jóvenes y les aseguró: "Jesús se interesa por todo ello, porque se interesa por ustedes".

Lamentó que "hay jóvenes que se sienten solos, incluso estando acompañados. Otros cargan con el dolor de una pérdida o con la incertidumbre acerca de su futuro. A veces nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué parece guardar silencio cuando más lo necesitamos".

Pero entonces el pontífice les dijo que "cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar".

"Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga", y les ofreció la fe porque "nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra".

Y los animó: "¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello! ¡Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos!".

Testimonios juveniles y respuestas del pontífice

Durante la vigilia asistió a un espectáculo teatral y escuchó los testimonios de tres jóvenes: Joao Meza, joven bailarín de 18 años, quien compartió su experiencia de soledad, acoso escolar y distanciamiento familiar, así como sus dudas sobre Dios, explicó cómo la danza y las tradiciones culturales peruanas le permitieron reencontrarse con la fe y preguntó cómo ayudar a los jóvenes a acercarse a Dios a través de sus talentos, amistades y cultura.

Mientras que Emily Milagros, responsable de la Pastoral Juvenil, relató su regreso a la Iglesia después de un periodo de alejamiento y las pérdidas familiares y personales que la llevaron a atravesar una profunda crisis, planteó cómo aprender a dejarse acompañar y cuidar por la comunidad mientras se acompaña a otros jóvenes.

Luzbinda Ramos, religiosa ursulina, contó cómo la muerte de su madre y una etapa de depresión la alejaron de Dios, hasta que una experiencia vocacional cambió su vida, y preguntó qué mensaje transmitiría el papa a los jóvenes que sienten que sus vidas están rotas o que no tienen nada que ofrecer a Dios, para ayudarles a perder el miedo y descubrir su vocación.

Ante estos testimonios, el papa les dijo que nadie piense que "ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo".

León XIV también les exhortó a no renunciar a sus intereses y proyectos por responder a las expectativas de los demás.

"No crean que siempre deben mostrarse fuertes, especialmente quienes coordinan grupos o acompañan a otros", dijo a los que se ocupan de jóvenes en las pastorales.

A todos los jóvenes les pidió que se acerquen especialmente a "quienes atraviesan momentos difíciles" porque "un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida". "No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad", añadió.

Con este acto terminó su jornada en Lima y mañana viajará a Chiclayo, donde vivió casi una década como obispo.