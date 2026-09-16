Empresaria muere tras someterse a seis cirugías estéticas

Empresaria murió tras someterse a seis cirugías estéticas; una investigación busca determinar si los procedimientos tuvieron relación con su fallecimiento.

La muerte de una empresaria brasileña que se sometió a seis procedimientos estéticos en una misma intervención es investigada por las autoridades de Brasil, luego de que su familia cuestionara las circunstancias en las que perdió la vida.

Andreia Vieira Gaspar, de 51 años, murió el pasado 12 de agosto en Goiânia, Brasil, después de permanecer más de ocho horas en el quirófano. La mujer llevaba alrededor de cinco años viviendo en Madrid, España, y había viajado a su país natal para realizarse las cirugías.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, el procedimiento incluyó varias intervenciones en el rostro y cuello, entre ellas un reposicionamiento de tejidos y músculos, modificación de la línea del cabello, cambios en el mentón, una ritidoplastia profunda y una liposucción en el cuello.

La empresaria habría pagado alrededor de 118 mil reales brasileños (393,093 pesos mexicanos) por las intervenciones.

Después de la operación, su hermana Djianne Vieira relató que observó que Andreia tenía la lengua muy inflamada y que no podía cerrar la boca, por lo que alertó al personal médico.

Según la defensa del médico que participó en la operación, Lessandro Martins, la paciente inicialmente se encontraba estable: habría comido y hablado después de la cirugía, pero horas más tarde su estado de salud se deterioró.

El personal médico intentó reanimarla durante aproximadamente dos horas, sin lograr salvarla.

La autopsia reportó una trombosis coronaria aguda e infartos pulmonares en ambos lados. La defensa del médico que participó en la cirugía sostiene que la muerte ocurrió por causas naturales y que no existe relación con los procedimientos.

Sin embargo, el Ministerio Público pidió investigar el caso para determinar si hubo alguna responsabilidad. El cuerpo de Andreia fue exhumado el 28 de agosto para nuevos estudios, cuyos resultados aún están pendientes.