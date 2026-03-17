Empleado de guardería en Inglaterra recibe 30 años por abusos

De acuerdo con el fallo judicial, fue encontrado culpable de ocho delitos relacionados con agresiones cometidas contra niños de entre dos y tres años de edad.

Un trabajador de una guardería en Bristol, en el oeste de Inglaterra, fue sentenciado a 24 años de prisión tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de varios menores que estaban bajo su cuidado. La condena fue dictada por el Tribunal de la Corona de esa ciudad.

El acusado, identificado como Nathan Bennett, de 30 años, laboraba en la guardería Partou King Street. De acuerdo con el fallo judicial, fue encontrado culpable de ocho delitos relacionados con agresiones sexuales cometidas contra niños de entre dos y tres años de edad.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó que Bennett permanezca bajo un periodo de libertad condicional de seis años una vez que cumpla su condena.

Preocupación previa por su conducta en la guardería

Durante el juicio, padres de familia y empleados del centro infantil señalaron que desde febrero de 2025 habían manifestado inquietudes por el comportamiento del trabajador hacia algunos de los menores.

Según los testimonios presentados ante la corte, el acusado mostraba una actitud inusual con los niños y solía mantener un contacto físico prolongado con algunos de ellos, lo que generó sospechas entre el personal.

Investigación inició tras revisión de cámaras

La investigación policial comenzó después de que trabajadores de la guardería revisaran grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y detectaran una conducta inapropiada hacia uno de los menores.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a su detención y el centro fue cerrado mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.

Juez advierte gravedad del caso

Al momento de emitir la sentencia, el juez William Hart señaló que las acciones del acusado provocaron graves consecuencias emocionales para las víctimas.

"Ha causado graves daños psicológicos a varias personas, pero nunca volverá a estar en una posición similar para abusar de menores", expresó el juez durante la audiencia.

"Usted es un delincuente peligroso", añadió el magistrado al dirigirse al acusado.