Emite EUA alerta de seguridad para viajeros en Los Cabos

El Consulado en Tijuana advirtió sobre posibles nuevos hechos violentos tras enfrentamientos en San José del Cabo que dejaron muertos, heridos y detenidos

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió este martes una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses que se encuentran o planean viajar a Los Cabos, Baja California Sur, tras los recientes hechos violentos registrados en la región.

La representación diplomática explicó que la medida responde a los enfrentamientos ocurridos en San José del Cabo, donde presuntamente integrantes de grupos criminales se enfrentaron con fuerzas de seguridad durante los últimos días.

Security Alert: Recent Security Incidents in San Jose del Cabo, Baja California Sur



The U.S. Consulate General Tijuana is aware of media reports related to two recent security incidents between criminal elements and government of Mexico law enforcement near the main… pic.twitter.com/jc28c2O9YI — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) June 2, 2026

Alertan por incidentes cerca del aeropuerto

En el comunicado, el consulado señaló que tiene conocimiento de al menos dos incidentes de seguridad recientes ocurridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, principal punto de llegada para turistas que visitan Cabo San Lucas y el corredor turístico de la zona.

Asimismo, advirtió que podrían registrarse nuevos hechos violentos en cualquier momento, por lo que recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades locales.

“Si bien estos sucesos han ocurrido fuera de las zonas turísticas tradicionales, muchos ciudadanos estadounidenses transitan por el aeropuerto al viajar a la región”, indicó la representación diplomática en su aviso oficial.

Recomiendan mantenerse alerta

El consulado recordó que los empleados del Gobierno de Estados Unidos mantienen restricciones para realizar viajes entre ciudades durante horarios nocturnos en territorio mexicano.

Entre las recomendaciones emitidas, pidió a los viajeros utilizar únicamente taxis identificables y autorizados al salir del aeropuerto, debido a que plataformas de transporte como Uber no cuentan con autorización para recoger pasajeros en esa terminal aérea.

Violencia deja muertos y detenidos

La alerta fue emitida después de los enfrentamientos registrados durante el fin de semana y el lunes en San José del Cabo, hechos que dejaron varios civiles lesionados y dos personas fallecidas, entre ellas un ciudadano estadounidense.

Las autoridades también desplegaron diversos operativos en la zona que derivaron en el aseguramiento de armas de alto calibre, explosivos y la detención de presuntos integrantes de grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas mantienen presencia reforzada en distintos puntos del municipio para prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.