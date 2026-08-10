Emiratos Árabes Unidos extradita a Irlanda a Daniel Kinahan

Daniel Kinahan, señalado como líder de un cártel internacional, fue extraditado de Emiratos Árabes Unidos a Irlanda para enfrentar acusaciones

Emiratos Árabes Unidos extraditó a Irlanda a Daniel Kinahan, un irlandés de 49 años señalado por autoridades estadounidenses y europeas como dirigente de una organización criminal internacional.

La entrega fue informada este domingo por la prensa oficial de Emiratos y representa un cambio en la cooperación judicial del país del Golfo, que había sido señalado por Europol por brindar refugio a algunos de los principales narcotraficantes de Europa.

Lo acusan de dirigir una organización criminal

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos y Europa, Kinahan operaba desde Dubái un grupo relacionado con una amplia estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero.

La Agencia de Noticias de Emiratos informó que la extradición se realizó a petición de las autoridades irlandesas para que Kinahan sea procesado por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

Entre las acusaciones mencionadas se encuentran el presunto liderazgo de una organización criminal, asesinato y tráfico ilícito de drogas.

La cadena pública irlandesa RTÉ informó que el vuelo utilizado para la extradición salió de Emiratos Árabes Unidos este domingo.

Una vez que Kinahan llegue a Irlanda, será trasladado ante la Corte Penal Especial de Dublín, donde deberá enfrentar el proceso judicial relacionado con las acusaciones en su contra.