Emergen restos de un mamut por descenso del río Danubio

Los restos, entre ellos un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, fueron descubiertos de forma accidental en el río

El bajo nivel del Danubio dejó al descubierto en el norte de Bulgaria los restos de un mamut de miles de años de antigüedad, un hallazgo que los científicos investigarán para determinar la especie y otros detalles sobre ese ejemplar.

Los restos, entre ellos un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, fueron descubiertos de forma accidental en la orilla del río cerca del pueblo de Ryahovo, en las proximidades de la ciudad de Ruse, informó el Museo Regional de Historia.

El hallazgo fue comunicado por un vecino de la localidad y confirmado por el director del museo, Nikolay Nenov, quien explicó en las redes sociales del museo que los restos serán trasladados a la institución para su conservación y estudio.

"Las partes descubiertas se concentran en un mismo lugar, lo que hace suponer que el animal murió allí", señaló Nenov, quien apuntó que en esa zona pudo existir hace miles de años un entorno pantanoso donde quedó preservado el cuerpo del mamut.

El Museo Regional de Historia de Ruse ya conserva restos de tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, hace entre 14,000 y 80,000 años.