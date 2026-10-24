Embajador de EUA ante la ONU prevé un año más de guerra en Irán

Las declaraciones del embajador coinciden con reportes de que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este viernes que su país podría seguir dentro de un año en un punto muerto en el conflicto con Irán, aunque expresó su esperanza de que "antes de eso" Teherán se siente a negociar seriamente.

Waltz reconoció al diario británico Financial Times que su país podría continuar con unas conversaciones de paz estancadas y una compleja situación sin visos de resolverse en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de tránsito de crudo y mercancías interrumpida por los iraníes.

"No voy a plantear escenarios hipotéticos. Cabe esperar que antes de eso (los líderes iraníes) se sienten a negociar de manera seria", agregó el representante del Gobierno de Donald Trump y exasesor del republicano sobre el conflicto, a punto de cumplir ocho meses desde su inicio en febrero pasado.

Ante esta posibilidad, Waltz insistió en que "el presidente y la Armada estadounidense pueden mantener el bloqueo (a puertos y costas iraníes) durante el futuro previsible" y recordó que la Administración está "intensificando" una campaña de sanciones económicas que busca cortar las vías de financiación de Teherán.

Las declaraciones del embajador coinciden con reportes de que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, según publicó esta semana The New York Times.

De acuerdo con el diario, los dos países trabajan en una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní.