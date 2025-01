Elon Musk se burla por polémica de supuesto saludo 'nazi'

El multimillonario tecnológico Elon Musk volvió este martes a insultar al canciller alemán, Olaf Scholz, tras decir el político socialdemócrata que, si bien existe la libertad de expresión en Europa y en Alemania, no se aceptan en el país germano declaraciones que apoyen posturas de extrema derecha.

"¡Vergüenza debería darte Oaf Schitz!", escribió Musk en su cuenta de la red social X, en lo que aparenta ser un juego de palabras, ya que "oaf" significa en inglés torpe o tonto, mientras que "Shitz" se asemeja a la palabra "mierda".

The legacy media is pure propaganda.



You are the media now. https://t.co/lgkIbzcAZP