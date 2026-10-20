Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño en EUA

Musk no detalló las condiciones de su supuesto regalo ni la transferencia. En Estados Unidos hay 72 millones de menores de 18 años, según la Oficina del Censo.

El magnate Elon Musk prometió este lunes que regalará una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño en Estados Unidos el año que viene.

"El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos", aseguró en un mensaje en X, y añadió: "Esta será la primera de muchas".

Musk no dio más detalles sobre la transferencia ni sobre las condiciones del supuesto regalo. Según la última estimación de la Oficina del Censo, hay 72 millones de menores de 18 años en Estados Unidos.

Tras su salida a Bolsa el pasado mes de junio, el hombre más rico del mundo se quedó entre el 42 y el 43 % de las acciones de la compañía.

Esta no es la primera vez que Musk promete regalos. Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, anunció que entregaría un millón de dólares diario a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris que firmaran una declaración a favor de "la libertad de expresión y el derecho a portar armas".