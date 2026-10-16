Elon Musk presenta modelo deportivo de Tesla que 'vuela'

El magnate mostró en Texas su nuevo deportivo eléctrico, equipado con propulsores desarrollados junto con SpaceX, capaz de realizar maniobras aéreas

El empresario Elon Musk presentó este jueves 15 de octubre el nuevo Tesla Roadster, un automóvil deportivo eléctrico que sorprendió durante su demostración al realizar maniobras aéreas con tecnología desarrollada en colaboración con SpaceX.

La exhibición se realizó en Texas, Estados Unidos, donde el vehículo mostró capacidades que van más allá de las de un automóvil convencional: recorrió una rampa curva, realizó maniobras invertidas y utilizó propulsores para elevarse brevemente y aterrizar.

El anuncio ha generado interés por la posibilidad de incorporar tecnología aeroespacial a los automóviles de producción. Sin embargo, el vehículo todavía no está disponible comercialmente y su llegada al mercado está prevista para 2028.

Dude. Elon Musk is on another planet. https://t.co/8rJNILOXXS — Spencer Pratt (@spencerpratt) October 16, 2026 ¿Cómo funciona el auto volador de Elon Musk? El nuevo Roadster incorpora un sistema de ventiladores y propulsores de gas frío vinculados con la tecnología aeroespacial de SpaceX. Este mecanismo permite ejecutar maniobras que serían imposibles para un automóvil convencional. Durante la presentación, Tesla mostró al vehículo desplazándose por una estructura curva y utilizando sus propulsores para elevarse por encima de otros modelos de la compañía. Aunque las imágenes han llevado a muchos usuarios a describirlo como un auto volador, la demostración no significa que se trate de un vehículo capaz de desplazarse libremente por el aire como un avión o helicóptero. La viabilidad de estas funciones en condiciones cotidianas, así como los requisitos de seguridad y las autorizaciones necesarias, todavía representan aspectos relevantes para su eventual comercialización. Tesla promete acelerar de cero a 100 km/h en menos de un segundo Además de sus capacidades aéreas, Musk destacó el rendimiento del deportivo eléctrico. Durante la presentación se mostró una aceleración de cero a 60 millas por hora en aproximadamente 0.81 segundos, una cifra extraordinaria que equivale a alcanzar cerca de 97 kilómetros por hora. La marca también ha promocionado al Roadster como uno de sus vehículos de mayor desempeño. No obstante, las cifras anunciadas durante una demostración deben distinguirse de los resultados obtenidos mediante pruebas independientes y de las especificaciones definitivas del modelo comercial. Un proyecto anunciado en 2017 que llegará hasta 2028* El nuevo Roadster tiene una larga historia de retrasos. Tesla presentó inicialmente la segunda generación del deportivo en noviembre de 2017 y, en aquel momento, esperaba comenzar las entregas en los años siguientes. Desde entonces, el proyecto ha experimentado múltiples aplazamientos mientras la compañía concentraba recursos en otros vehículos y desarrollos tecnológicos. Ahora, Musk apunta a iniciar la producción en 2028, aunque todavía quedan aspectos por aclarar sobre el precio final, las versiones que llegarán al mercado y las condiciones bajo las cuales podrán utilizarse sus funciones especiales. La presentación también tiene una dimensión comercial para Tesla, que busca reforzar su imagen de innovación en un mercado cada vez más competido. El Roadster representa una apuesta tecnológica de alto perfil, pero su impacto dependerá de que las capacidades mostradas puedan trasladarse a un vehículo de producción.