Elon Musk liderará Departamento de Eficiencia Gubernamental

El presidente electo de EUA, Donald Trump, dio a conocer este martes el nombramiento del multimillonario Elon Musk y de Vivek Ramaswamy como máximos responsables del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

En un comunicado, Trump señaló que el Departamento de Eficiencia Gubernamental "brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar reformas estructurales a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto".

Según explicó, la labor de esta oficina deberá concluir a más tardar el 4 de julio de 2026, en coincidencia con el 250 aniversario de la fundación de EUA.

El nombramiento de Musk al frente de esta oficina era un secreto a voces, aunque ha sorprendido el anuncio del nombramiento del empresario Vivek Ramaswamy, exaspirante a la nominación republicana en estas elecciones, para que comparta la dirección de esta oficina.

En el transcurso de este martes, el republicano no ha parado de dar a conocer los nombramientos de su próxima Administración y minutos antes de que anunciara los de Musk y Ramaswamy, dio cuenta del de Pete Hegseth como nuevo secretario de Defensa.

Department of Government Efficiency



