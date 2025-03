Elon Musk dona a Republicanos que apoyan destitución de jueces

El magnate Elon Musk hizo la donación máxima permitida a miembros del Congreso del Partido Republicano que apoyan el proceso de destitución de jueces que obstaculizan la administración del presidente de EU, Donald Trump, según informó The New York Times.

De acuerdo con el periódico estadounidense, Musk dio miles de dólares en donaciones a las campañas de siete republicanos que han apoyado la idea de juicios políticos o que han realizado acciones en respuesta a los recientes fallos contra la administración Trump, como la que realizó el congresista republicano Brandon Gill, de Texas, al presentar artículos de destitución en la Cámara de Representantes con el fin de iniciar el proceso de remoción del magistrado James Boasberg.

Este magistrado emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo Trump de la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de extranjeros sin vista judicial previa, para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda transnacional Tren de Aragua a El Salvador durante el fin de semana.

El Gobierno no cumplió con la orden, por lo que este miércoles la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, desacreditó a Boasberg y a los magistrados en general que intentan frenar las acciones de Trump.

Musk también usó su cuenta de X para criticar a los magistrados:

For more than two centuries, there has never such extreme abuse of the legal system by activists pretending to be judges.



Impeach them. https://t.co/YXu9lsqGH8