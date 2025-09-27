Elon Musk documentado en reuniones que planeó Epstein

Documentos revelados por demócratas muestran que Epstein agendó reuniones con Elon Musk, Steve Bannon y el empresario Peter Thiel

El magnate tecnológico Elon Musk, el estratega de la comunicación Steve Bannon o el influyente empresario Peter Thiel figuran en encuentros que agendó el pederasta Jeffrey Epstein, según documentos publicados este viernes por congresistas demócratas.

La relación de los tres —todos conocidos por sus posturas muy conservadoras y cercanas al presidente estadounidense, Donald Trump— con Epstein era ya conocida, aunque es la primera vez que salen a la luz documentos que sustancian dichas conexiones.

La documentación, publicada hoy por miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, muestra que el magnate financiero agendó un posible viaje a una isla de Musk en diciembre de 2014.

"Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 dic (¿va a ir al final?)", dice la página publicada. Se desconoce si la isla a la que hace referencia la entrada es Isla Pequeña Saint James, la ínsula privada que Epstein tenía en las Islas Vírgenes, y si el viaje se materializó.

A su vez, el material publicado hoy muestra que el fallecido pederasta también programó un desayuno en Nueva York el 16 de febrero de 2019 con Steve Bannon y un almuerzo con Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir e influyente gestor de capital riesgo, el 27 de noviembre de 2017.

En los documentos también aparece planeado un desayuno con Bill Gates y otros participantes en 2014 o un manifiesto de vuelo del jet privado de Epstein para un trayecto entre Nueva Jersey y Palm Beach, en Florida, en el que aparece como uno de los ocupantes de la aeronave el príncipe Andrés de Inglaterra.

En ningún caso, estos documentos apuntan a una conducta delictiva por parte de las personas mencionadas.

"Debe quedarle claro a todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo", dijo hoy sobre el material publicado la portavoz de los demócratas del Comité de Supervisión, Sara Guerrero, en un comunicado.

Los archivos publicados hoy son parte de los datos que el Departamento de Justicia se comprometió a compartir con el Congreso después de semanas de intensa agitación en verano entre las bases de seguidores de Donald Trump a raíz de que en julio el Gobierno dijera que no iba a compartir más información sobre el pederasta neoyorquino, que se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de Hacer grande a EUA. de nuevo), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado pábulo— que aseguran que existe una "lista de clientes" de Epstein que implica a figuras influyentes del ámbito económico y político en abusos sexuales a menores.