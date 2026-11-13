Elon Musk demanda primero a Grimes por custodia de sus hijos

Elon Musk ya llevaba la delantera ante la demanda de Grimes en su contra, que se hizo pública hace unas cuantas semanas.

Solamente unos días después de que se hiciera pública la demanda en contra del coofundador de Tesla, Elon Musk, se revelaron documentos oficiales en los que se demuestran que él ya había puesto una demanda en contra de la cantante Grimes con 3 semanas de anticipación, por la custodia de sus tres hijos pequeños que tuvo con la cantante.

La fecha exacta tiene lugar el 7 de septiembre del 2023, en un tribunal de California, en Estados Unidos.

La dicha demanda pide que la cantante le permita tener una relación parental con sus hijos, que pueda tener una relación estrecha con los menores.

Aparte, la señaló como prófuga de la ley, ya que Musk asegura que su ex pareja se mudó del estado de Texas a California junto con sus hijos para evadir problemas con el tribunal.