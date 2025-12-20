Ella es Vivian Polanía, jueza hallada muerta junto a su bebé

Preliminarmente no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza, de 37 años de edad. Sin embargo, la Fiscalía investiga las causas del deceso.

La jueza colombiana Vivian Polanía, fue hallada muerta este miércoles en su vivienda en la ciudad de Cúcuta y, junto a ella, estaba su hijo recién nacido, informó la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, dijo en entrevista a medios que "preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza", de 37 años de edad. Sin embargo, la Fiscalía investiga las causas del deceso.

El coronel explicó que el bebé de solo dos meses fue remitido a un centro asistencial de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se recupera satisfactoriamente y su estado de salud es estable.

¿Cómo fue encontrada?

El escolta de Polanía, que era jueza penal con función de garantías, dijo que habló con ella la noche del martes, pero que este miércoles, al no obtener respuesta a sus llamados, dio aviso a las autoridades.

"Se ingresó a la vivienda y se encontró a la jueza muerta en su habitación junto al bebé", que lloraba sin parar, detalló el coronel Ojeda.

Filtran audios de Vivian Polanía con su ex pareja

En medio del impacto por el caso, comenzaron a circular en redes sociales presuntas grabaciones de conversaciones entre Vivian Polanía y su ex pareja. Aunque su autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, estos materiales han incrementado la especulación pública.

#ATENCION Impactantes audios grabados por la propia jueza Vivian Polanía salen a la luz tras su muerte en Cúcuta, señala directamente a su expareja, Anuar Salín Jure y Ramón Prieto Jure, exalcalde de Pivijay, Magdalena como responsable si algo llegaba a sucederle.

¿Quién era la jueza Polanía?

Heidi Vivian Polanía Francois nombre completo de la jueza, nació en 1988, fue una abogada constitucional de Colombia, jueza penal municipal e influencer en redes sociales. Su uso de Instagram la llevó a ser conocida como la "Jueza sexy" .

Además de su trabajo legal, Polanía comercializó ropa vendida por empresas estadounidenses a través de su cuenta de Instagram, que tenía 283,000 seguidores en noviembre de 2022. El contenido de Instagram de Polanía incluye fotos de sus rutinas de ejercicio y de ella usando lencería.

Sus polémicas

En 2020, un abogado denunció a Polanía ante la Comisión Nacional de Ética Judicial de Colombia después de que compareciera ante un tribunal virtual vistiendo solo ropa interior y fumando un cigarrillo.

Tras el polémico video de la audiencia de 2022, Polanía fue suspendida por tres meses por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero posteriormente fue absuelta.

En un video que circula por WhatsApp se ve a la jueza Vivian Polanía (trabaja en el Palacio de Justicia de Cúcuta) atendiendo una diligencia judicial en su cama, semidesnuda y fumando. No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido.

En septiembre de 2023, la jueza, muy activa en redes sociales, difundió en su cuenta de Instagram fotografías y videos de un espectáculo erótico con estrípers en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una fiesta del Día del Amor y la Amistad.