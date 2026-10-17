Eligen a Andrés Delich secretario general de la OEI

El exministro argentino asumirá la dirección del organismo iberoamericano para el periodo 2027-2030 tras votación en Buenos Aires.

El argentino Andrés Delich fue elegido secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el periodo 2027-2030, por unanimidad en la XV Asamblea General del organismo, celebrada este viernes en Buenos Aires.

Delich, sociólogo y especialista en educación, sucederá en el cargo al español Mariano Jabonero, a quien ha acompañado desde 2018 como secretario general adjunto, con responsabilidades en las áreas de alianzas estratégicas y relaciones multilaterales.

El secretario general electo cuenta con una extensa trayectoria en la gestión educativa y la cooperación internacional.

En Argentina fue ministro de Educación durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) y diputado nacional por el partido centrista Unión Cívica Radical, además de cofundar y codirigir el Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), desde el que participó en evaluaciones de sistemas educativos y brindó asistencia técnica a ministerios de la región.

Entre 2016 y 2018 dirigió la oficina de la OEI en Argentina, donde impulsó iniciativas vinculadas con la mejora de los aprendizajes, la formación docente, la transformación digital y la educación técnico-profesional.

En su etapa como secretario general adjunto, Delich también participó en el fortalecimiento de la presencia internacional del organismo y promovió la creación del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, orientado a impulsar la cooperación entre gobiernos y el sector privado.

La XV reunión de la Asamblea General, presidida por la ministra argentina de Capital Humano, Sandra Pettovello, congregó a autoridades educativas de los países iberoamericanos y abordó también la memoria institucional de la organización correspondiente al periodo 2019-2026.

La OEI cuenta con 23 Estados miembros y una red de oficinas nacionales en Iberoamérica. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su labor en la promoción del multilateralismo y su papel en las relaciones entre Europa e Iberoamérica.

Delich asumirá el cargo en 2027, con un mandato que se extenderá hasta 2030.