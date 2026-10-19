Elevan alerta roja en Santiago ante riesgo de deslizamientos

Estos fenómenos pueden desplazar tierra, rocas y otros materiales por laderas y quebradas, con posibles afectaciones a viviendas

Las autoridades chilenas elevaron este domingo 18 de octubre a alerta roja diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago por el riesgo de aluviones, deslizamientos de tierra y caída de rocas ante la llegada de nuevas lluvias.

La medida sustituye la alerta amarilla que estaba vigente y permite reforzar la movilización de personal y recursos de emergencia. El escenario preocupa especialmente en la precordillera, donde la evaluación técnica establece una alta posibilidad de remociones en masa.

¿Qué comunas están bajo alerta roja?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) incluyó en la declaratoria a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La alerta corresponde a estas diez comunas y no a todo el territorio chileno. Su aplicación contempla disponer de los medios necesarios según la evolución del riesgo y la magnitud de las posibles emergencias.

Las lluvias podrían activar aluviones y derrumbes

El nuevo sistema frontal comenzaría a afectar la zona central desde la noche de este domingo. El pronóstico incluye tormentas eléctricas, posible granizo y fuertes ráfagas de viento.

Para el martes 20 de octubre, la Dirección Meteorológica de Chile prevé precipitaciones moderadas a fuertes concentradas en periodos cortos en sectores de la cordillera de la costa, los valles y la precordillera metropolitana.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) calificó como alta la posibilidad de aluviones y derrumbes en la precordillera. La evaluación sitúa el riesgo en un nivel moderado para la cordillera de la costa y el valle longitudinal, y bajo en la cordillera.

Estos fenómenos pueden desplazar tierra, rocas y otros materiales por laderas y quebradas, con posibles afectaciones a viviendas, caminos e infraestructura situada en zonas expuestas.

Refuerzan trabajos tras el aluvión de Las Condes

Ante las nuevas precipitaciones, el Ministerio de Obras Públicas intensificó este domingo las labores preventivas en sectores de Las Condes, San José de Maipo y Camino Farellones.

Uno de los puntos de intervención es Quebrada Honda, donde maquinaria de la Dirección de Obras Hidráulicas trabaja en el retiro de 30 mil metros cúbicos de material acumulado tras el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo el pasado 8 de octubre.

La nueva alerta se emite mientras continúan esas tareas de prevención. Su declaración no constituye por sí sola una orden de evacuación general: las instrucciones de desalojo deberán atenderse conforme a los avisos específicos de las autoridades para cada sector.