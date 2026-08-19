Elevan a 70 víctimas mortales por terremoto en Indonesia

El terremoto también provocó daños en alrededor de mil viviendas de la isla, según el último balance de las autoridades

Autoridades de Indonesia elevaron a 70 el número de personas fallecidas y a más de 22,000 desplazados tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sábado la isla de Flores.

De acuerdo con la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD), 22,276 personas permanecen fuera de sus hogares debido a los daños provocados por el sismo, mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas.

El número de desplazados representa más del doble del registrado un día antes, cuando las autoridades contabilizaban cerca de 10,000 personas. Los afectados se encuentran principalmente en los distritos de Manggarai, East Manggarai, Nagekeo, Ngada, Sikka, West Manggarai y Ende.

En tanto, la cifra de heridos aún no ha sido determinada. Agencias de rescate reportan 132 personas lesionadas, mientras que el Ministerio de Salud contabiliza casi mil 200.

ONG solicitan alimentos, agua y medicinas para afectados por sismo en Indonesia

Organizaciones humanitarias advirtieron que las comunidades afectadas enfrentan una urgente falta de productos básicos, principalmente alimentos y agua potable.

Severinus Budiman "Lusty", de la ONG Wahana Visi Indonesia, señaló que, aunque se han instalado cocinas comunitarias en algunos puntos, la demanda de alimentos continúa siendo elevada. También alertó sobre problemas para obtener agua segura para el consumo, pues algunas fuentes disponibles se encuentran contaminadas o turbias.

En Pota, una clínica tuvo que convertirse en hospital de campaña después de que el edificio donde operaba resultara destruido. Personal médico solicitó medicamentos, suministros médicos y más camillas para atender a los afectados.

El terremoto también provocó daños en alrededor de mil viviendas de la isla, según el último balance de las autoridades.

Ante la emergencia, el Gobierno provincial declaró un estado de emergencia durante 14 días para facilitar la coordinación de las labores de rescate y distribución de ayuda.

Mientras continúan las labores de atención, se han registrado alrededor de 1,000 réplicas desde el terremoto principal en Flores.

Indonesia se encuentra en el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de distintas placas tectónicas.