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Elevan a 6,438 cifra de muertos por doble terremoto de Venezuela

Por: Diana Valeria Leyva

17 Agosto 2026, 15:53

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El Gobierno venezolano ha entregado 335 viviendas a personas afectadas y ha reportado la recolección de más de 528 mil toneladas de escombros

Elevan a 6,438 cifra de muertos por doble terremoto de Venezuela
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El número de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6,438, de acuerdo con cifras presentadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron principalmente al estado de La Guaira y otras zonas del norte del país. El nuevo balance representa un incremento de 137 fallecimientos respecto al reporte de la semana anterior.

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Rodríguez informó además que 86 mil 358 personas han recibido atención en hospitales a consecuencia del desastre.

ATENCIÓN: pic.twitter.com/ES3ZTxuQiJ

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 17, 2026

En cuanto a la infraestructura habitacional, las autoridades han evaluado 59,109 viviendas. De ellas, 34,680 fueron consideradas habitables, mientras que 13,733 presentan restricciones y otras 10,696 fueron clasificadas como de alto riesgo.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano ha entregado 335 viviendas a personas afectadas y ha reportado la recolección de más de 528 mil toneladas de escombros.

El Banco Mundial estimó en $19,600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante los próximos años.

Como parte de las acciones para apoyar a las comunidades afectadas, un canal privado anunció la realización de un programa benéfico agendado para el próximo 17 de octubre.

El evento tendrá transmisiones en vivo y cobertura radial, además de la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con el objetivo de recaudar recursos destinados a las zonas afectadas por los sismos.

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