Elevan a 6,438 cifra de muertos por doble terremoto de Venezuela

El Gobierno venezolano ha entregado 335 viviendas a personas afectadas y ha reportado la recolección de más de 528 mil toneladas de escombros

El número de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6,438, de acuerdo con cifras presentadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron principalmente al estado de La Guaira y otras zonas del norte del país. El nuevo balance representa un incremento de 137 fallecimientos respecto al reporte de la semana anterior.

Rodríguez informó además que 86 mil 358 personas han recibido atención en hospitales a consecuencia del desastre.

ATENCIÓN: pic.twitter.com/ES3ZTxuQiJ — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 17, 2026 En cuanto a la infraestructura habitacional, las autoridades han evaluado 59,109 viviendas. De ellas, 34,680 fueron consideradas habitables, mientras que 13,733 presentan restricciones y otras 10,696 fueron clasificadas como de alto riesgo. Hasta el momento, el Gobierno venezolano ha entregado 335 viviendas a personas afectadas y ha reportado la recolección de más de 528 mil toneladas de escombros. El Banco Mundial estimó en $19,600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante los próximos años. Como parte de las acciones para apoyar a las comunidades afectadas, un canal privado anunció la realización de un programa benéfico agendado para el próximo 17 de octubre. El evento tendrá transmisiones en vivo y cobertura radial, además de la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con el objetivo de recaudar recursos destinados a las zonas afectadas por los sismos.