Eleva terremoto el fondo marino y expone corales en Filipinas

El fenómeno corresponde a un proceso geológico que ocurre cuando movimientos tectónicos modifican de forma repentina la superficie terrestre.

El terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocó una alteración significativa en la geografía costera de la región al elevar el lecho marino hasta dos metros y desplazar la línea de costa alrededor de 200 metros, según confirmaron autoridades locales.

El fenómeno, registrado tras el fuerte sismo ocurrido hace una semana, dejó al descubierto extensas áreas de arrecifes de coral y afectó a numerosas especies marinas. La situación ha generado preocupación entre especialistas debido al impacto ambiental que podría tener en uno de los ecosistemas más importantes de la zona.

¿Qué ocurrió con los arrecifes tras el sismo?

Una de las áreas más afectadas se localiza en el santuario marino de Pangyan, ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste del epicentro. En este lugar, una extensa pradera de coral quedó expuesta sobre la superficie tras el movimiento tectónico.

Fotografías difundidas por el Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales muestran corales fuera del agua junto con organismos que habitaban en ellos, incluyendo peces de arrecife, anguilas y moluscos.

Los residentes detectaron los primeros cambios dos días después del terremoto al notar que el nivel del mar no había regresado a su posición habitual.

Instituto confirma elevación costera

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología confirmó que el fenómeno corresponde a una "elevación costera", un proceso geológico que ocurre cuando movimientos tectónicos modifican de forma repentina la superficie terrestre.

Los análisis realizados por especialistas determinaron que el fondo marino ascendió hasta dos metros en algunas zonas, modificando de manera visible el paisaje costero.

Más de 65 muertos y miles de afectados

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que el terremoto ha dejado 65 fallecidos y 36 personas desaparecidas. Además, más de 735,000 habitantes resultaron afectados por la emergencia.

El desastre dañó más de 57,000 viviendas, así como carreteras, puentes e infraestructura pública. Desde el sismo principal también se han registrado más de 5,860 réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a 6.

Filipinas se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica, donde terremotos de gran magnitud ocurren de manera recurrente.