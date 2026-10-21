Elecciones EUA: demócratas buscan arrebatar el Congreso a Trump

Las encuestas favorecen a los demócratas, quienes tienen posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes

Los estadounidenses acudirán a las urnas el próximo 3 de noviembre para renovar parte del Congreso y elegir gobernadores, en unos comicios que pondrán a prueba la gestión del presidente Donald Trump y podrían cambiar el equilibrio de poder en el país.

Las encuestas favorecen a los demócratas, quienes tienen posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes y disputan a los republicanos la mayoría en el Senado. Ante este escenario, Trump intensificó su campaña con mítines en estados clave.

Demócratas buscan recuperar la Cámara Baja

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes estarán en disputa. Actualmente, los republicanos tienen una estrecha mayoría de 219 legisladores frente a 214 demócratas, por lo que la oposición necesita ganar tres escaños netos para controlar la cámara.

De acuerdo con promedios de RealClearPolitics, los demócratas cuentan con 50.9 por ciento de la intención de voto, frente a 42.3 por ciento de los republicanos.

El descontento por la economía, los precios de la gasolina y la guerra de Irán ha complicado el panorama para el partido de Trump, incluso en algunos estados que lo apoyaron en 2024.

El Senado, otra batalla clave

En el Senado se renovarán 35 de los 100 escaños. Los republicanos mantienen una mayoría de 53 senadores frente a 47 del bloque demócrata.

La oposición necesita arrebatar cuatro escaños a los republicanos y conservar los propios para alcanzar el control de la Cámara Alta.

Trump enfrenta baja popularidad

Además de las elecciones legislativas, 36 estados elegirán gobernador. Los demócratas buscan ampliar su presencia y podrían alcanzar la mayoría de las gubernaturas del país por primera vez desde 2010.

El panorama electoral llega en un momento complicado para Trump. Una encuesta señala que su aprobación cayó al 33 por ciento, mientras que 66 por ciento de los estadounidenses considera que utiliza la Presidencia para enriquecerse.