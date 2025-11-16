El Vaticano devuelve 62 artefactos indígenas a Canadá

El Vaticano señaló que los artículos se devolvieron 100 años después de que se llevó a cabo su primera exposición en 1925

El Vaticano devolvió 62 objetos a los pueblos indígenas de Canadá, una restitución histórica que forma parte del reconocimiento de la Iglesia católica de su papel en la supresión de la cultura indígena.

El papa León XIV entregó los artefactos este sábado, entre los que se encontraba un kayak inuit, así como la documentación de una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos.

Estos objetos formaban parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, la cual ha sido fuente de controversia para el Vaticano en medio de un debate más amplio sobre la restitución de los bienes culturales sustraídos a los pueblos indígenas durante la colonia.

Las negociaciones para la devolución de los artículos se aceleró luego que el papa Francisco se reunió con los líderes indígenas que viajaron al Vaticano para recibir su disculpa por el papel de la institución en la gestión de escuelas residenciales de Canadá.

El Vaticano señaló que los artefactos se devolvieron durante el Año Santo, 100 años después de la exposición de 1925 donde fueron exhibidos por primera vez en Roma.