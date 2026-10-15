El tumor cancerígeno de León XIV irrumpe en pontificado aún corto

Desconcierto, cautela e incertidumbre son algunos de los términos que recogen este miércoles medios de comunicación y expertos vaticanistas

En pocas horas, la Iglesia Católica ha pasado de tener un papa joven y deportista a un pontífice al que han operado de un tumor cancerígeno y extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, un episodio que irrumpe en su todavía corto pontificado y cuyo impacto todavía es una incógnita.

Si bien el equipo médico y la Santa Sede han confirmado que el adenocarcinoma pulmonar que se le detectó en una prueba ha sido extirpado con éxito, ahora queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para evaluar posibles tratamientos.

En cualquier caso, la sensación es que a partir de hoy el pontificado ha entrado en una nueva fase donde, al menos a corto plazo, el foco estará muy presente en el estado de salud de León XIV, de 71 años y que fue elegido papa en el cónclave de mayo de 2025.

Desconcierto, cautela e incertidumbre son algunos de los términos que recogen este miércoles medios de comunicación y expertos vaticanistas para describir la impresión que ha causado la noticia del nódulo maligno de León XIV.

La sorpresa y cierto pesar también cunde entre los fieles.

Precisamente una de las incógnitas que planean en este momento es el viaje apostólico del papa previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Argentina, Ururguay y Perú, la primera gira latinoamericana de su pontificado, en la que están programados hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones y la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá el equipo médico del pontífice que también deberá determinar si León XIV debe someterse a algún tipo de tratamiento específico.

Por el momento, reina la expectación a la espera de la recuperación del papa, que cómo hizo su antecesor Francisco podrá también trabajar en el hospital, en función de cómo se encuentre.

Según ha avanzado a primera hora la oficina de prensa de la Santa Sede, el papa ha pasado una noche tranquila tras la operación de ayer. Está previsto que se actualice la información sobre su estado a primera hora de la tarde.