El Salvador registra su primera condena a cadena perpetua

La FGR detalló que el agresor se aprovechó de la diferencia de edad para manipular a la víctima y ganarse su confianza antes de perpetrar las agresiones.

La justicia de El Salvador dictó su primera condena a cadena perpetua por el delito de violación amparada en la reciente reforma constitucional, según confirmó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

El fallo condenatorio recayó sobre Wilmer Isaac González Hernández, quien fue hallado culpable de "haber violado a una niña de trece años" en la zona oriental del país entre los meses de febrero y junio de 2026.

El caso y el proceso de captación

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, el imputado estableció contacto por primera vez con la menor el pasado 15 de febrero de 2026 a través de redes sociales.

La FGR detalló que el agresor se aprovechó de la diferencia de edad para manipular a la víctima y ganarse su confianza antes de perpetrar las agresiones.

Reformas y régimen de excepción

La Fiscalía destacó que este proceso judicial marca un hito al ser el primer caso juzgado a nivel nacional bajo la nueva normativa que establece la pena de prisión perpetua para delitos de carácter sexual.

La medida deriva del paquete de reformas penales aprobado el pasado mes de marzo por la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista—, tras ratificarse una modificación a la Constitución impulsada por el presidente Nayib Bukele para habilitar la cadena perpetua contra violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

Estas disposiciones legales se impulsaron en el marco del régimen de excepción vigente en el país desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Bajo esta estrategia estatal, más de 96,000 personas han sido detenidas, aunque la política también ha provocado críticas y la alerta de organizaciones defensoras de derechos humanos ante el fallecimiento de más de quinientos reclusos bajo custodia del Estado.