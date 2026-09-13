El Salvador dicta su primera condena de cadena perpetua

Carlos Arturo Herrera Castro recibió la primera condena de cadena perpetua en El Salvador tras ser declarado culpable de homicidio agravado y robo

La justicia de El Salvador emitió la primera condena de cadena perpetua desde la reforma constitucional que permitió este castigo en el país centroamericano. El sentenciado es Carlos Arturo Herrera Castro, declarado responsable de los delitos de homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y representa la primera condena de prisión perpetua registrada en la historia del país.

El crimen ocurrió en mayo de 2026

De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió en mayo de 2026 en una zona rural del departamento de Chalatenango Sur, en el norte de El Salvador.

La investigación estableció que Herrera Castro atacó a la víctima utilizando piedras hasta causarle la muerte, con el propósito de apoderarse de su dinero.

Tras el proceso judicial correspondiente, el acusado fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo.

La Fiscalía señaló que la condena fue posible a partir de la reforma al artículo 27 de la Constitución salvadoreña y de las modificaciones a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), había aprobado en marzo un paquete de reformas penales que incluyó la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a menores de edad.

Previamente, el país había ratificado una modificación constitucional para permitir este castigo en casos relacionados con violadores, homicidas y terroristas, término utilizado para referirse a pandilleros.

Las reformas fueron impulsadas por Bukele

Las modificaciones fueron aprobadas a petición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando el país cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas.

El régimen fue decretado el 27 de marzo de 2022, después de que estos grupos fueran señalados como responsables de una gran parte de los homicidios registrados durante años en El Salvador, considerado anteriormente uno de los países más violentos del mundo.

Desde la implementación del régimen de excepción, más de 92 mil 950 personas han sido encarceladas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas o mantener vínculos con estos grupos.

La aplicación de estas medidas también ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Más de 500 personas detenidas han muerto bajo custodia de agentes del Estado, situación que ha encendido las alarmas entre los defensores de derechos humanos.

La sentencia contra Carlos Arturo Herrera Castro marca así la entrada en aplicación de la cadena perpetua en El Salvador, tras los cambios constitucionales y penales aprobados durante 2026.