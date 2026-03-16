El príncipe Guillermo recuerda a Diana con emotivo mensaje

El príncipe Guillermo compartió una fotografía de su infancia junto a la princesa Diana para conmemorar el Día de la Madre en Reino Unido

- El príncipe de Gales, Prince William, conmovió a sus seguidores al compartir una fotografía de su infancia junto a su madre, la fallecida Princess Diana, con motivo del Mother's Day (United Kingdom).

A través de sus redes sociales, el heredero al trono británico publicó la imagen acompañada de un breve pero emotivo mensaje dedicado a su madre, quien falleció en 1997.

“Recordando a mi madre, hoy y cada día. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz Día de la Madre”, escribió el príncipe de 43 años en sus cuentas de Instagram y X (Twitter), firmando el mensaje con la inicial “W” de William.

En la fotografía compartida se observa a Guillermo cuando era niño caminando por un campo lleno de amapolas y margaritas junto a su madre.

El pequeño, entonces de cabello rubio brillante, viste una camiseta de rayas mientras observa las plantas y sostiene la mano de Diana, quien sonríe a la cámara luciendo un suéter rosa, camisa y pantalones de mezclilla.

La publicación generó miles de comentarios en pocas horas, con mensajes de afecto hacia el príncipe y recuerdos dedicados a Diana.

Entre las respuestas, varios usuarios señalaron que la princesa “estaría orgullosa de él”, mientras otros destacaron la inspiración que su figura continúa representando para muchas personas.

El legado de Diana

Casi tres décadas después de su muerte en un accidente automovilístico en París, la princesa Diana sigue siendo una de las figuras más queridas del Reino Unido, recordada por su cercanía con la gente y su compromiso con causas sociales como la lucha contra el estigma del VIH y la atención al sinhogarismo.

Ese legado ha sido retomado en distintos proyectos por sus hijos, el propio Guillermo y su hermano, el Prince Harry.

En 2025, la publicación oficial del Día de la Madre en la familia real estuvo encabezada por la esposa de Guillermo, Catherine, Princess of Wales, quien compartió un video enfocado en la naturaleza y el vínculo con el entorno natural, casi un año después de hacer público su diagnóstico de cáncer.