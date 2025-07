El primer Legoland de China abre sus puertas a visitantes

Una figura gigante de Lego de 26 metros de altura llamada Dada dio la bienvenida a los visitantes del nuevo resort de Legoland en Shanghái.

El resort, que abrió sus puertas el sábado, es el primero en China. Es uno de los 11 parques en todo el mundo y fue construido con 85 millones de ladrillos de Lego.

Entre las principales atracciones se encuentra Miniland, que replica lugares conocidos de todo el mundo utilizando ladrillos de Lego. Presenta monumentos de toda China, como el Templo del Cielo de Beijing y el Bund de Shanghái. También hay un recorrido en barco por un pueblo acuático histórico chino construido con ladrillos de Lego.

El resort fue desarrollado en conjunto con el gobierno de Shanghái por Merlin Entertainments y el Grupo LEGO.

Los visitantes fueron recibidos con actuaciones que presentaban personajes de Legoland. Los boletos varían desde los 44 hasta los 84 dólares (desde 319 hasta 599 yuanes).

The world’s biggest LEGOLAND has officially opened in Shanghai today. Kids and grown-ups, have fun at the wonderland of colorful bricks! @LEGO_Group pic.twitter.com/I5CoiWAk3q