El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Medio Oriente

Las autoridades del Pentágono han señalado que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto

El portaaviones USS Gerald R. Ford dejará Oriente Medio en los próximos días para regresar a Estados Unidos, después de haber sido uno de los tres barcos utilizados por las fuerzas armadas para bloquear los puertos iraníes.

Según medios locales, el buque, que se encuentra desde el 10 de junio de 2025 fuera de Estados Unidos cumpliendo diversas misiones en Europa y finalmente frente a las costas de Irán, regresaría en próximas semanas.

El portaaviones, uno de los tres de su tipo, junto al USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln, que han servido en la guerra de Irán, vuelve con 4.500 marinos.

Su estadía en el mar de 309 días es un récord para los modernos portaaviones estadounidenses, según The Washington Post.

Se han reportado problemas con la embarcación durante su despliegue, como un incendio en una de sus lavanderías que dejó algunos heridos, y problemas recurrentes con los inodoros.

Mientras tanto, el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa en una fase de tensión a pesar del cese al fuego indefinido.

Las autoridades del Pentágono han señalado que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto, ya que otros grupos de combate siguen en la región.