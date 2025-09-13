El papa saluda a Pharrell Williams antes de 'macroconcierto'

El cantante acudió a la apertura del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025', que en su tercera edición congregará a miles de participantes

El papa León XIV saludó este viernes al cantante estadounidense Pharrell Williams en el Vaticano, en una audiencia celebrada un día antes de un concierto en la Plaza de San Pedro en el que también se ha anunciado la actuación de artistas como Karol G, John Legend o Andrea Bocelli.

En una imagen difundida por la Santa Sede, el autor de canciones célebres como 'Happy' o 'Freedom' saluda al papa en la Sala Clementina vaticana ataviado con una sudadera y unas gafas de sol.

El cantante acudió a la apertura del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025', que en su tercera edición congregará a miles de participantes y que concluirá mañana con un concierto en la plaza de San Pedro y con un espectáculo aéreo con 3.500 drones.

La artista colombiana Karol G ya se encuentra en la capital italiana, según mostró ella misma el pasado jueves con una imagen en la monumental Fontana di Trevi.

La Plaza de San Pedro, frente a la basílica homónima, ya está habilitada con multitud de sillas y accesos delimitados para albergar este 'macroconcierto', así como los distintos eventos que tendrán lugar durante las dos próximas jornadas.

Con este 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana', Roma será escenario de mesas redondas y encuentros sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, repartidos en espacios emblemáticos de la ciudad.

Durante su discurso, el pontífice estadounidense y peruano pidió una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados" en un mundo "marcado por conflictos y divisiones".