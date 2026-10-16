El papa retoma su actividad laboral desde el hospital Gemelli

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral

El papa León XVI ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón, informó la oficina de prensa del Vaticano.

La recuperación postoperatoria del pontífice está transcurriendo con normalidad y ha comenzado a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

El papa esta mañana ha vuelto a concelebrar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado, ya que la capilla del policlínico está en obras.

El pulmón operado del papa León XIV "muestra una buena recuperación" tras una radiografía de tórax realizada al pontífice, informó el mismo medio.

"Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", indican en el comunicado vaticano el médico personal de León XIV, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía que intervino al papa, Stefano Margaritora.

El pasado martes, el papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su segundo día de convalecencia, el pontífice se ha sometido a los controles rutinarios "que han resultado normales" y realizó sus actividades diarias de forma independiente.

También tuvo una sesión de fisioterapia que incluyó ejercicios de motricidad completa.

"En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad", concluye el comunicado.