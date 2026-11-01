El papa pide fomentar la fraternidad en baloncesto universitario

León XIV pidió a jugadores y aficionados de Villanova y Notre Dame evitar ver como enemigos a sus rivales y promover la fraternidad mediante el deporte

El papa León XIV llamó a jugadores y aficionados de las universidades estadounidenses de Villanova y Notre Dame a dejar de lado las rivalidades deportivas y fomentar la fraternidad a través del baloncesto, al recordar que los equipos contrarios no deben ser considerados enemigos.

El pontífice recibió este sábado a las delegaciones de ambas instituciones en una audiencia celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde se reunieron cientos de estudiantes, profesores, trabajadores y antiguos alumnos que viajaron a Roma para participar en una serie de encuentros deportivos.

Las universidades se enfrentarán este domingo 1 de noviembre en dos partidos, uno masculino y otro femenino, que marcarán el inicio de su temporada de baloncesto universitario 2026-2027.

El deporte como espacio para construir fraternidad

Durante su mensaje, León XIV destacó que la competencia no debe convertirse en motivo de enemistad entre los participantes y pidió a los integrantes de ambos equipos aprovechar su estancia en la capital italiana para establecer vínculos más allá de la cancha.

"Es importante recordar que, en cualquier competición, los integrantes de dos equipos, incluso cuando existe entre ellos una rivalidad deportiva, ciertamente no son enemigos", expresó el papa.

También manifestó su deseo de que jugadores y seguidores de Villanova y Notre Dame tengan la oportunidad de conocerse durante los días que permanecerán en Roma, pese al carácter competitivo del baloncesto universitario.

El pontífice consideró que el deporte tiene la capacidad de reunir a las personas y transmitir valores como la cooperación y el entendimiento mutuo. En ese sentido, recordó que el desarrollo deportivo requiere esfuerzo y constancia.

"Nadie nace campeón, del mismo modo que nadie nace santo", señaló ante los representantes de ambas universidades.

León XIV destaca el valor del deporte para el cuerpo y el espíritu

En su intervención, el papa animó a los participantes de la peregrinación a orientar todas las actividades de su vida, incluidas las deportivas, hacia el amor a Dios y al prójimo.

Para reforzar su mensaje, recuperó unas palabras que había pronunciado ante la Federación Italiana de Natación en junio de 2026, cuando afirmó: "El deporte es una medicina para el cuerpo y el espíritu cuando se practica bien".

El pontífice concluyó su mensaje con una referencia a la vida cristiana y la importancia de mantener un propósito espiritual: "Los cristianos estamos llamados a correr la carrera de la vida con el objetivo de alcanzar una corona de gloria incorruptible".

Villanova y Notre Dame jugarán en Roma

Como parte de la audiencia, las delegaciones entregaron al papa dos camisetas oficiales de sus respectivos equipos y un par de balones de baloncesto, que León XIV firmó como recuerdo de la visita.

En el encuentro también participaron los presidentes de ambas instituciones, Peter Donohue, de Villanova, y Robert Dowd, de Notre Dame, quienes coincidieron en destacar que el deporte universitario representa algo más que una competencia.

Ambos dirigentes señalaron que estas actividades también contribuyen a la formación integral de los jóvenes y permiten construir relaciones basadas en la fraternidad.

Los partidos se disputarán este domingo 1 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Roma, conocido como PalaEur, como parte del evento 'NCAA Eternal City Tip-Off'.

La cita marcará un acontecimiento para el baloncesto universitario estadounidense, ya que por primera vez la capital italiana será sede del inicio de la temporada regular 2026-2027 de esta competición.