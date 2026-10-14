El Papa ingresa a hospital para cirugía de nódulo pulmonar

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas.

El papa León XIV llegó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde esta tarde será operado para extirpar el nódulo que le fue detectado en un pulmón, anunció la oficina de prensa del Vaticano.

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban. Llegó al Policlínico minutos después, a las 13.09 horas.

En esta ocasión, el papa no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los pontífices ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en la décima planta.

A las puertas del hospital se han congregado numerosos medios de comunicación y decenas de personas que esperan poder ver al pontífice.

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina".