El Niño reduce a nueve las tormentas con nombre en Atlántico

La nueva cifra de ciclones con nombre queda por debajo de los 11 que la universidad calculó en junio, de los 13 de su primera previsión de abril

El fortalecimiento de El Niño hacia una fase fuerte, que inhibe la formación de ciclones en el Atlántico, llevó a la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) a rebajar este miércoles su pronóstico de huracanes, hasta prever solo nueve tormentas con nombre, muy por debajo de la media.

La probabilidad de que un huracán mayor toque tierra este año en la costa continental de Estados Unidos bajó al 17 %, por debajo del 24 % que la universidad había estimado en junio.

La nueva cifra de ciclones con nombre queda por debajo de los 11 que la universidad calculó en junio, de los 13 de su primera previsión de abril y de la media histórica de 14.

Para la temporada del Atlántico 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la CSU prevé ahora cuatro huracanes, uno de ellos mayor, es decir, con una categoría de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, por debajo de la media histórica anual de siete huracanes, tres de ellos mayores.

La probabilidad de que un huracán mayor golpee la costa estadounidense se sitúa muy por debajo del promedio histórico del 43 %, mientras que hay un 19 % de posibilidades de que alguno atraviese el Caribe, frente a la media anual del 47 %, indicó la universidad en su informe periódico.

El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial e intensifica los vientos del oeste, lo que aumenta la fuerza vertical del viento y dificulta la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico.