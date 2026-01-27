El mundo recuerda a las víctimas del Holocausto este 27 de enero

La conmemoración de este día busca mantener viva la memoria histórica y recordar que el odio y la intolerancia pueden tener consecuencias devastadoras

Este 27 de enero se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la ONU para honrar a millones de personas perseguidas y asesinadas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Holocausto tuvo como principal objetivo al pueblo judío, pero también fueron víctimas otros grupos, incluyendo personas con discapacidad, opositores políticos, prisioneros de guerra soviéticos, comunidades gitanas (romaníes), homosexuales, testigos de Jehová y poblaciones polacas y eslavas. Estos grupos fueron encarcelados, sometidos a trabajos forzados o ejecutados de manera sistemática.

Auschwitz-Birkenau, símbolo del genocidio nazi

La fecha coincide con la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 1945, donde más de 1.1 millones de personas perdieron la vida. Este complejo se ha convertido en el mayor símbolo del genocidio nazi y del uso de la industria para el exterminio humano.

El Holocausto retratado en el cine

Para acercar la magnitud del Holocausto a nuevas generaciones, diversas películas taquilleras han abordado el tema, entre ellas:

La lista de Schindler (1993)

(1993) El pianista (2002)

(2002) La vida es bella (1997)

(1997) El niño con el pijama de rayas (2008)

Educación y memoria para evitar el odio

La conmemoración de este día busca mantener viva la memoria histórica y recordar que el odio y la intolerancia pueden tener consecuencias devastadoras. Autoridades y organizaciones internacionales subrayan que la educación, la memoria y la divulgación cultural son herramientas clave para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro.

Reflexión sobre el Holocausto

Expertos en historia destacan que recordar estas tragedias no solo honra a las víctimas, sino que también fortalece la conciencia social y fomenta el compromiso de las nuevas generaciones con los valores de respeto, tolerancia y derechos humanos. La conmemoración anual se realiza con actos simbólicos, exposiciones y charlas educativas en diversos países para mantener viva la memoria colectiva.