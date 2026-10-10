El huracán 'Isaias' deja destrozos y apagones en Florida

El ciclón dejó a más de 500 mil usuarios sin luz en el sureste de Estados Unidos mientras las autoridades vigilan inundaciones y tornados.

El huracán Isaias tocó tierra este viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 169 km/h, dejando a más de 512,000 clientes sin suministro eléctrico entre ese estado y Alabama.

El paso del fenómeno meteorológico provocó la caída de árboles, farolas destrozadas y calles bloqueadas por escombros en el centro de Pensacola, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 164 km/h, según reportes especializados de AccuWeather.

Las autoridades alertaron sobre el riesgo de inundaciones en zonas costeras y la posible formación de tornados en diversas regiones de Florida, Alabama y Georgia.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal, con un incremento en el nivel del agua de entre 1.5 y 2.7 metros en tramos de la costa, así como acumulaciones de lluvia de hasta 38 centímetros en áreas localizadas. Asimismo, la agencia meteorológica previno sobre el riesgo severo de inundaciones repentinas conforme el sistema se adentre en territorio continental.

Ante la emergencia, las autoridades de Florida declararon el estado de emergencia en 27 condados y movilizaron a cerca de 5,000 integrantes de la Guardia Nacional para respaldar los operativos de respuesta e insumos. En varias localidades se ordenaron evacuaciones obligatorias en sectores vulnerables ante la advertencia de interrupciones prolongadas en los servicios básicos y daños a la infraestructura.

Aunque el NHC prevé que Isaias pierda fuerza paulatinamente a medida que avanza sobre tierra, se anticipa que las lluvias intensas, inundaciones y la amenaza de tornados se extiendan durante el fin de semana por el sureste de los Estados Unidos. Cabe señalar que el huracán alcanzó la categoría 3 previo a su llegada a la costa, perdiendo intensidad de manera gradual justo antes del impacto.