El hombre más tatuado de Brasil se borra tatuajes y así quedó

Leandro de Souza, de 35 años, conocido como el hombre más tatuado de Brasil, está experimentando un sorprendente proceso de transformación: decidió eliminar los tatuajes de su cara y de todo su cuerpo.

Con el 95% de su cuerpo cubierto por más de 170 tatuajes, Leandro comenzó su viaje como adolescente a los 13 años y se convirtió en un tatuador profesional.

Ahora busca eliminar todos sus tatuajes en un gesto de arrepentimiento y renovación espiritual como parte de un cambio radical en su vida.

En una entrevista a medios locales, Leandro dijo que se sentía "atrapado por los tatuajes y por eso decidió cambiar". "No me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo", aseveró.

La historia de Leandro se volvió viral en las redes sociales cuando compartió su proceso de conversión al evangelio y en el proceso de abandono de las drogas.

En diferentes videos muestra sesiones de eliminación con láser de los tatuajes que anteriormente mostraba con orgullo.

"Incluso con anestesia, el dolor de extirpación es horrible", informó. A pesar de eso, sigue firme con el apoyo de un profesional que realiza los trámites gratis, con sesiones de láser cada tres meses.

Hoy, Leandro trabaja como fotógrafo y busca estabilidad para cuidar a su familia y reconstruir su historia.





Comentarios