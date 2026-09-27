El gobierno de Estados Unidos modifica normas de combustible

La nueva normativa reducirá los estándares de ahorro para vehículos de pasajeros hacia el año dos mil treinta y uno en el país norteño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha aprobado nuevas normas de eficiencia de combustible para vehículos que ponen fin a las políticas de incentivo de vehículos eléctricos del anterior Gobierno, del demócrata Joe Biden.

"Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que PONEN FIN al ridículo mandato de vehículos eléctricos" de Biden, escribió Trump en Truth Social, aunque no especificó los cambios ni cuándo entrarán en vigor.

El mandatario adelantó que las normas "eliminarán el despilfarro de la fabricación de automóviles" y prometió unos "precios más bajos".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, se hizo eco del mensaje de Trump en su cuenta en X y sugirió que la Casa Blanca dará más información el próximo lunes, escribiendo: "Una gran victoria para los trabajadores del automóvil de Estados Unidos llega el lunes".

Los estándares que requieren un promedio de consumo de combustible para los vehículos (conocidos como CAFE por sus siglas en inglés) fueron actualizados en el mandato de Biden con la meta de incentivar la producción y ventas de vehículos eléctricos, recoge CNBC.

Según el diario Politico, se espera que la nueva normativa reduzca en casi un tercio los estándares de ahorro de combustible para los vehículos de pasajeros hasta 2031.

Trump dijo que los demócratas, con el "mandato de vehículos eléctricos", aumentaron los costes de los fabricantes, "obligaron a los estadounidenses a usar autos que nunca quisieron y desperdiciaron miles de millones en cargadores que nunca se construyeron".

Asimismo, enfatizó que su Gobierno está invirtiendo "más de 100,000 millones de dólares en la industria automotriz estadounidense" y los fabricantes "están regresando" a Estados Unidos, lo que está generando empleo en Michigan, Ohio, Indiana y Carolina del Sur.